Одиннадцать ударов ножом: 82-летний тюменец жестоко зарезал сожительницу

СЕГОДНЯ 11:12 2018-12-03T11:26:47+03:00

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82-летний дед в Тюмени подозревается в жестоком убийстве своей 53-летней сожительницы. Изрезанное ножом тело женщины было найдено вечером 30 ноября в квартире по улице Студенческой.

По данному факту было сразу возбуждено уголовное дело на основании ч. 1 ст.105 УК РФ (убийство). Как удалось предварительно установить, сожители вместе выпивали спиртное, после чего между ними произошла ссора. Рассвирипевший старый человек схватил нож и нанес женщине минимум одинадцать ударов в грудь. От полученных ран та скончалась на месте.

На допросе пенсионер рассказал, что они повздорили из-за того, что жена не захотела идти в магазин за бутылкой и ударила его разделочной доской.

Сейчас сотрудники следственного отдела по Центральному округу Тюмени устанавливают все обстоятельства произошедшего и собирают доказательства. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в областном управлении СКР.