2018-12-03T11:26:47+03:00
Происшествия

Одиннадцать ударов ножом: 82-летний тюменец жестоко зарезал сожительницу

Женщина не захотела идти за бутылкой
Маргарита КАЛИНКИНА
Поделиться:
Одиннадцать ударов ножом: 82-летний тюменец жестоко зарезал сожительницу. Фото управления СКР по Тюменской областиОдиннадцать ударов ножом: 82-летний тюменец жестоко зарезал сожительницу. Фото управления СКР по Тюменской области
Изменить размер текста:

82-летний дед в Тюмени подозревается в жестоком убийстве своей 53-летней сожительницы. Изрезанное ножом тело женщины было найдено вечером 30 ноября в квартире по улице Студенческой.

По данному факту было сразу возбуждено уголовное дело на основании ч. 1 ст.105 УК РФ (убийство). Как удалось предварительно установить, сожители вместе выпивали спиртное, после чего между ними произошла ссора. Рассвирипевший старый человек схватил нож и нанес женщине минимум одинадцать ударов в грудь. От полученных ран та скончалась на месте.

На допросе пенсионер рассказал, что они повздорили из-за того, что жена не захотела идти в магазин за бутылкой и ударила его разделочной доской.

Сейчас сотрудники следственного отдела по Центральному округу Тюмени устанавливают все обстоятельства произошедшего и собирают доказательства. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в областном управлении СКР.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
СУЭНКО представила на WorldSkills Russia приложение музейной экспозиции
На сайте тюменской полиции появились "Громкие новости"
Менеджер автосалона в Тюмени украл из сейфа директора почти полмиллиона рублей
Платформы автовокзалов Тюменской области ограждают металлической сеткой
Неизвестные в Тюмени обстреляли легковушку
На объездной дороге Тюмени две легковушки столкнулись с грузовиком
На трассе Тюмень–Ханты-Мансийск остановили пьяный "Логан"
В Тюменской области пройдут торжества в честь Дня неизвестного солдата
Погода 3 декабря в Тюмени: пасмурно и тепло
Преподаватель Ишимского многопрофильного техникума победила во Всероссийском конкурсе
Тюменец Евгений Гараничев стал седьмым в сингл-миксте в Поклюке
Тюменская телепрограмма «Утро с вами» получила бронзового Орфея
Жители еще пяти сел и деревень Уватского района будут пить чистую воду
Бездомным Тюмени нужно двести одноразовых тарелок и ложек
Уникальные книги по истории и краеведению появились в тюменских школьных библиотеках
На третий фестиваль «Без слов» в Тюмень приедут танцоры со всей России
Тюменская область заняла первое место в России по урожайности овощей открытого грунта
В Заводоуковске уже готовы стены новой школы
"Кросскультурный штурм-2018" завершился в Тюменском районе
Вслед за Шнуровым: Мурзилки Авторадио сочинили пародию про Тюмень
Школьница из тюменского села сделала «Шаг в будущее»
ХК «Рубин» сыграет домашний матч с питерским «Динамо»
Тюменские врачи-нейрохирурги спасли жизнь новорождённой со спинномозговой грыжей
У тюменцев уже три медали на Кубке России по лыжным гонкам и биатлону среди слепых
Жителей Тобольска научат делать более яркими городские мероприятия
В Тюменском районе Совет отцов займется профилактикой подростковой преступности