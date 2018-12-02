Тюменская область заняла первое место в России по урожайности овощей открытого грунта

СЕГОДНЯ 12:01 2018-12-02T12:01:43+03:00

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Первое место в России заняла Тюменская область в 2018 году по урожайности овощей открытого грунта. А по урожайности картофеля, зерновых и зернобобовых культур сохранила лидерство в Уральском федеральном округе.

- Большая коллективная победа земледельцев заслуживает глубокого уважения, - считает губернатор Тюменской области Александр Моор. Он подчеркнул, что профессионализм, ответственность и трудолюбие аграриев позволяют даже в зоне рискованную земледелия из года в год добиваться высоких результатов.

В 2018 году в Тюменской области на развитие агропромышленного производства было направлено более 5 млрд 167 млн рублей. Большая часть средств выделялась из областного бюджета, объем федерального финансирования составил лишь около 1,4 млрд рублей.

В рамках региональной госпрограммы развития АПК на 2013-2020 годы в 2017 году сельхозпредприятия региона приобрели 285 единиц сельскохозяйственной техники на общую сумму свыше 1,4 млн рублей, в том числе 90 тракторов, 58 зерноуборочных и 10 самоходных кормоуборочных комбайнов и кормозаготовительных комплексов.

Кроме того, в регионе в текущем году введено в эксплуатацию 34 единицы сушильно-сортировального оборудования, из них 7 сушилок зерна, передает "Тюменская линия".