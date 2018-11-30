2018-11-30T10:03:07+03:00
Общество

Тюменцы Венеру в небе приняли за НЛО

Светящийся шар сейчас хорошо видно перед рассветом
Марина АНТОНОВА
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Тюменцы Венеру в небе приняли за НЛО. Фото Виталия УгрениноваТюменцы Венеру в небе приняли за НЛО. Фото Виталия Угренинова
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Жители Тюмени стали замечать в ночном небе яркий шар, который похож на звезду, но гораздо крупнее. Его особенно хорошо видно перед восходом Солнца. Некоторые даже предположили, что это НЛО.

- Нет, это не НЛО, это планета Венера - "утренняя звезда". Ее часто принимают за НЛО из-за необычной яркости, - пояснил тюменский астроном-любителей Виталий Угренинов. - Сейчас у нее утренний период видимости. В телескоп она выглядит как убывающая Луна, потому что освещена сбоку. Особенно хорошо ее видно зимой, при похолодании, когда небо становится ясным.

Виталий также сообщил, что начался период вечерней видимости МКС. Пролетающую станцию можно заметить в период с 5 до 7 вечера, по дороге домой. Самые зрелищные и пролеты, длинные пролеты будут 3, 5 и 6 декабря.

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