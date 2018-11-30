2018-11-30T09:43:52+03:00
Здоровье

В тобольской больнице откроется кабинет медико-социальной службы для детей-инвалидов

Кабинет начнёт работу в начале 2019 года
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В тобольской больнице откроется кабинет медико-социальной службы для детей-инвалидовВ тобольской больнице откроется кабинет медико-социальной службы для детей-инвалидовФото: Татьяна Коркина
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В тобольской Областной больнице №3 обсудили открытие кабинета медико-социальной службы для детей с ограниченными возможностями здоровья, который откроется с начала нового 2019 года на базе больницы. Специалисты кабинета будут оказывать ребятишкам медико-психологическую помощь и социально-правовую поддержку детей-инвалидов и их семей. Также в кабинете будут проводить мероприятия, направленные на максимальную социальную адаптацию и интеграцию детей-инвалидов и уменьшение социальных барьеров.

Как сообщили «Комсомольской правде – Тюмень» в департаменте здравоохранения Тюменской области, работа кабинета направлена на упрощение ежегодного переосвидетельствования для медико-социальной экспертизы. Для него теперь не потребуется запись – сотрудники кабинета подготовят необходимые документы и пригласят на переоформление, что позволит пройти ежегодное освидетельствование быстрее. Для ежегодного освидетельствования для медико- социальной экспертизы будут выделены приёмы в субботу, где детей будут осматривать врачи-специалисты.

Пациентов будут обслуживать врач-педиатр, медицинская сестра, врач-педиатр со специализацией по медицинской психологии и социальный работник, а сам кабинет будет располагаться в детской поликлинике. Администрация поликлиника предложила родителям детей-инвалидов максимально упростить процедуру для прохождения ежегодных профилактических осмотров и диспансеризации, которые будут организованы по предварительной договорённости.

Отметим, что сегодня в детской поликлинике на учёте находятся 303 ребёнка-инвалида из Тобольска и Тобольского района. Это дети с заболеваниями центральной нервной системы (40%), с врождёнными аномалиями (19%), с заболеваниями эндокринной системы (14%).

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