Тюменские гинекологи проводят уникальные операции с помощью углекислотной лазерной системы

СЕГОДНЯ 09:05 2018-11-28T09:05:23+03:00

Их выполняют всего в нескольких российских клиниках

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Тюменские гинекологи стационара МЧС «Нефтяник» стали проводить уникальные органосохраняющие операции при помощи новейшей углекислотной лазерной системы Lumenis. Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, такие операции лапароскопическим доступом выполняются всего в нескольких российских клиниках.

На минувшей неделе врачи провели первую лапароскопическую операцию с использованием CO2 лазерной системы по поводу инфильтративного генитального эндометриоза и эндометриоидной кисты левого яичника у 27-летней пациентки. Во время операции девушке выполнили лазерную коагуляцию, иссечение очагов эндометриоза и вапоризацию ткани эндометриоидной кисты яичника с сохранением фолликулярного аппарата яичника. Это очень важно для молодой женщины, которая планирует забеременеть.

В отличие от традиционной хирургии, лазер бережно воздействует на ткани. Такая операция предполагает собой отсутствие кровотечений, уменьшение количества осложнений и сокращение времени работы хирурга. Высокая степень фокусировки обеспечивает возможность выполнить вмешательство в труднодоступных местах. По словам заведующего отделением гинекологии стационара МЧС «Нефтяник» Александра Пустынникова, в отделении сосредоточены все современные технологии и методы хирургии в гинекологии – от лазерной и эндоскопической до пластической и робототизированной.

- Выполняются операции по поводу пролапса половых органов, эндометриоза и онкологии с использованием высокоэнергетических аппаратов (лазер и ультразвук), - рассказал хирург.

Отметим, что в год проводится примерно тысяча таких операций.