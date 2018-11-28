В Тюмени появится улица пожарных и спасателей

СЕГОДНЯ 06:29 2018-11-28T06:33:42+03:00

Она уже существует на плане города и скоро украсит один из новых жилых районов

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В Тюмени появилась новая улица, названная в честь людей, круглосуточно стоящих на охране безопасности жизнедеятельности земляков. Пока она существует только на плане города. Но уже совсем скоро улица украсит один из новых жилых районов и посвветят ее пожарным и спасателям Тюменской области.

Представители этой профессии отметили это событие торжественным митингом. Духовой оркестр приветствовал собравшихся - ветеранов и сотрудников подразделений ГУ МЧС России по Тюменской области. В одном ряду с сотрудниками встали герои, погибшие при исполнении служебного долга: двадцать девять фотографий огнеборцев, навечно оставшихся за стеной огня присутствовали на торжественном митинге.

- По ходатайству Главного управления и ветеранской организации пожарных и спасателей Тюменской области Распоряжением Администрации города Тюмени от 19 июня 2017 года №154-рк на территории Центрального административного округа одной из безымянных улиц присвоено наименование Пожарных и Спасателей. Мы благодарны городской Думе, Администрации города Тюмени за понимание и всестороннюю поддержку нашей инициативы. Это знак уважения к нашей профессии и дань признательности тем, кто сегодня незримо присутствует в нашем строю, - подчеркнул начальник Главного управления МЧС России по Тюменской области генерал-майор внутренней службы Юрий Николаевич Алехин.

Председатель ветеранской организации пожарных и спасателей Тюменской области Акрам Галимзянович Ибрагимов в продолжение добавил, что сегодняшнее торжество является частью мероприятий, посвященных столетию советской пожарной охраны, поскольку 2018 год стал юбилейным для огнеборцев.