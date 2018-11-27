Жителей Тюменской области обучают основам здорового образа жизни

СЕГОДНЯ 19:03 2018-11-27T19:03:46+03:00

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Более 260 человек приняли участие в уникальном проекте по обучению населения основам здорового образа жизни. Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, проект запущен на базе Симуляционного центра профилактической медицины и реализуется Областным центром медицинской профилактики в рамках программы «Здоровье - Сбережение жизни!».

В Тюменской области от инфарктов и инсультов каждый год погибают более тысячи человек. По данным ежегодного социологического исследования (2017 г.) Областного центра медицинской профилактики тюменцам необходимо дополнительное информирование о факторах риска развития инфаркта, инсульта, артериальной гипертонии, сахарного диабета и ожирения.

Учитывая данные и анализы заболеваемости и распространенности поведенческих факторов риска, Областной центр медицинской профилактики разработал комплексную программу «Здоровьесбережение - Сбережение жизни!». Программа состоит из нескольких модулей, которая включает в себя занятия такие занятия, как организация эффективной профилактической работы в медучреждении до стратегий преодоления стресса и оказания первой помощи. Занятия проводятся в формате интерактивных лекций, тренингов, практикумов, решения ситуационных задач. Все желающие смогут обучиться современным подходам к профилактике профессионального выгорания в работе, отработать навыки оказания первой помощи и разработать личную копинг-стратегию.

Отметим, что обучение в Симуляционном центре профилактической медицины уже прошли сотрудники социальных служб, волонтеры «золотого возраста». В настоящее время проводятся тренинги для сотрудников сферы спорта и дополнительного образования.