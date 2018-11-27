2018-11-27T19:03:46+03:00
Здоровье

Жителей Тюменской области обучают основам здорового образа жизни

В регионе проходит уникальный проект
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
Жителей Тюменской области обучают основам здорового образа жизниЖителей Тюменской области обучают основам здорового образа жизниФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

Более 260 человек приняли участие в уникальном проекте по обучению населения основам здорового образа жизни. Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, проект запущен на базе Симуляционного центра профилактической медицины и реализуется Областным центром медицинской профилактики в рамках программы «Здоровье - Сбережение жизни!».

В Тюменской области от инфарктов и инсультов каждый год погибают более тысячи человек. По данным ежегодного социологического исследования (2017 г.) Областного центра медицинской профилактики тюменцам необходимо дополнительное информирование о факторах риска развития инфаркта, инсульта, артериальной гипертонии, сахарного диабета и ожирения.

Учитывая данные и анализы заболеваемости и распространенности поведенческих факторов риска, Областной центр медицинской профилактики разработал комплексную программу «Здоровьесбережение - Сбережение жизни!». Программа состоит из нескольких модулей, которая включает в себя занятия такие занятия, как организация эффективной профилактической работы в медучреждении до стратегий преодоления стресса и оказания первой помощи. Занятия проводятся в формате интерактивных лекций, тренингов, практикумов, решения ситуационных задач. Все желающие смогут обучиться современным подходам к профилактике профессионального выгорания в работе, отработать навыки оказания первой помощи и разработать личную копинг-стратегию.

Отметим, что обучение в Симуляционном центре профилактической медицины уже прошли сотрудники социальных служб, волонтеры «золотого возраста». В настоящее время проводятся тренинги для сотрудников сферы спорта и дополнительного образования.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тюменские товаропроизводители находятся с рабочей поездкой на Ямале
В Тюмени проходит серия мастер-классов для начинающих предпринимателей
Делегация Тюменской области побывала с бизнес-миссией в Узбекистане
Тюменские врачи лечат аритмию по уникальной малотравматичной методике
Жителя Тюменской области нашли в командировке, чтобы взыскать 13 миллионов рублей
В Тюмени создают имитатор человеческого почерка
Тюменец рассчитывал получить деньги, запустив в жену табурет
Отправили в колонию: тюменца четыре раза ловили пьяным за рулем
Около четырех тысяч тюменских школьников побывали на фестивале «Билет в будущее»
Прокуратура потребовала вернуть долги тюменцам за школьные обеды
Злостного алиментщика в Тюмени заковали в наручники, чтобы доставить в суд
Чемпионат по правовой грамотности Тюменской области подходит к финалу
Светодиодные лампы сэкономили Тюмени около 10 миллионов рублей
Тюменских коммунальщиков научат заливать зеркальные катки
ХК «Рубин»: матч с красноярским «Соколом» получился тяжелым
В электричках Тюменской области домашних животных разрешат провозить бесплатно
В Тюмени стартовали самые яркие в регионе соревнования по биатлону
Тюменец вонзил нож в бывшего сожителя матери
Многодетные тюменцы предпочитают работать в медицине и образовании
Спасатели Тюмени отправляются по местам зимней рыбалки
"Мечта, конечно же": Сергей Шнуров написал стих о Тюмени
«Щедрый вторник» в Тюмени начнется с благотворительного завтрака мам
Погода 27 ноября в Тюмени: весь день снегопад
Два пострадавших и двенадцать спасенных: в Тюмени горела высотка
На трассе Тюмень-Екатеринбург открыта новая развязка в районе Камышлова
Жительница Тобольска зарезала брата в день его рождения