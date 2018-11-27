2018-11-27T14:41:02+03:00
Общество

Около четырех тысяч тюменских школьников побывали на фестивале «Билет в будущее»

Подростки смогли попробовать себя в самых разных профессиях
Мария ШЕСТАКОВА
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Около четырех тысяч тюменских школьников побывали на фестивале «Билет в будущее». Фото tyumen-city.ruОколо четырех тысяч тюменских школьников побывали на фестивале «Билет в будущее». Фото tyumen-city.ru
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Порядка четырех тысяч тюменских школьников приняли участие во Всероссийском фестивале профессий «Билет в будущее». Ребята три дня участвовали в мастер-классах и знакомились с самыми разными профессиями. С ними работади 1 600 педагогов и ведущих специалистов по профориентационной работе.

Занятия с 22 по 24 ноября проходили сразу на нескольких площадках Музейного комплекса имени Словцова. Ученики 6 – 11 классов школ Тюмени и Тюменского района общались с экспертами, ставили опыты, решали кейсы, пробовали работать с инновационным инструментарием. На каждой площадке школьникам показывали видео о профессиях, а затем выступал представитель данной отрасли, после чего давились практические задания.

В регионе есть тенденция, когда большинство выпускников ссузов и вузов не работают по полученной специальсности, отмечают в департаменте труда и занятости Тюменской области. Теперь у ребят есть возможность лучше понять, чем бы они хотели заниматься в будущем.

Подростки получили наглядное представление о таких сферах экономики как информационные технологии, транспорт и логистика, новые материалы, сельское хозяйство, здоровье, энергетика, умный город, космос. Свои профессии представили Тюменский индустриальный университет, СУЭНКО, аэропорт Рощино, Тюменский филиал СвЖД, Автоград, КРиММ, Медицинский город и другие.

Михаил Любчиков, представляющий союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», отметил, что особенной чертой фестиваля стало большое число практико-ориентированных мастер-классов.

Отметим, что в этом году фестиваль состоялся в 32 регионах страны. Цель проекта — дать школьникам возможность попробовать себя в разных профессиях. Оператором проекта выступил союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.

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