В Тюмени открывают федеральный пресс-центр юных инспекторов движения

СЕГОДНЯ 15:40 2018-11-26T15:40:03+03:00

Школьники будут снимать репортажи о безопасности на дорогах

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Федеральный пресс-центр юных инспекторов движения откроется в Тюмени завтра, 27 ноября. Он станет первой площадкой в Уральском федеральном округе для общения и работы школьников.

Площадкой для работы пресс-центра станет детский центр «Грант», где уже создана телестудия, имеется актив юных корреспондентов и педагоги. Ребята будут рассказывать о мероприятиях, проводимых ими совместно с педагогами, сотрудниками ГИБДД и родителями на федеральном уровне.

Кураторами проекта выступают Всероссийская газета «Добрая дорога детства» и Госавтоинспекция МВД России. Подобные пресс-центры ЮИД созданы в Москве, Санкт-Петербурге, Кемерово, Липецке, Симферополе, Севастополе, Грозном, Сыктывкаре. Площадкой в Уральском федеральном округе выбрана Тюменская область.

Отметим, что в Тюменской области более 4,5 тысяч детей занимаются в отрядах юных инспекторов движения. Правительство региона ежегодно выделяет средства на проведение областных конкурсов «Безопасное колесо», а также на другие мероприятия по снижению детского дорожно-транспортного травматизма, для всех первоклассников области закупаются светововзращатели.

С 2002 года команда ЮИД Тюменской области является призером и победителем Всероссийского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо». Пять раз команда представляла Россию на Европейском конкурсе, в 2014 и 2017 годы в Норвегии и Албании занимала 3-е место, а в 2018 году стала победителем.