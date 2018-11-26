2018-11-26T15:40:03+03:00
Общество

В Тюмени открывают федеральный пресс-центр юных инспекторов движения

Школьники будут снимать репортажи о безопасности на дорогах
Маргарита КАЛИНКИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Федеральный пресс-центр юных инспекторов движения откроется в Тюмени завтра, 27 ноября. Он станет первой площадкой в Уральском федеральном округе для общения и работы школьников.

Площадкой для работы пресс-центра станет детский центр «Грант», где уже создана телестудия, имеется актив юных корреспондентов и педагоги. Ребята будут рассказывать о мероприятиях, проводимых ими совместно с педагогами, сотрудниками ГИБДД и родителями на федеральном уровне.

Кураторами проекта выступают Всероссийская газета «Добрая дорога детства» и Госавтоинспекция МВД России. Подобные пресс-центры ЮИД созданы в Москве, Санкт-Петербурге, Кемерово, Липецке, Симферополе, Севастополе, Грозном, Сыктывкаре. Площадкой в Уральском федеральном округе выбрана Тюменская область.

Отметим, что в Тюменской области более 4,5 тысяч детей занимаются в отрядах юных инспекторов движения. Правительство региона ежегодно выделяет средства на проведение областных конкурсов «Безопасное колесо», а также на другие мероприятия по снижению детского дорожно-транспортного травматизма, для всех первоклассников области закупаются светововзращатели.

С 2002 года команда ЮИД Тюменской области является призером и победителем Всероссийского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо». Пять раз команда представляла Россию на Европейском конкурсе, в 2014 и 2017 годы в Норвегии и Албании занимала 3-е место, а в 2018 году стала победителем.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пять автобусных маршрутов Тюмени с 1 декабря станут длиннее
На семи улицах в центре Тюмени вводится одностороннее движение
Историю французской писательницы покажут в Тюмени на день раньше официальной премьеры
В офисе Сбербанка открылся центр оказания услуг для бизнеса
Тюменец чуть не замерз, потеряв сознание во дворе своего дома
Жителя Тюмени после возвращения из командировки заподозрили в мошенничестве
Тюменский родком предлагает запретить в школах уроки под названием «СТОП СПИД»
Двух тюменцев и омича осудят за убийство лося
Тюменский епископ выступил с резкой критикой в адрес высших чинов РПЦ
Тюмень возглавила рейтинг городов с самым высоким качеством жизни населения в России
Житель Кыргызстана сменил фамилию, чтобы жить в Тюменской области
Тюменец взломал красный «Mercedes», что бы эффектно подъехать к дому
«Уральские авиалинии» вошли в тройку лучших российских авиакомпаний
Большинство тюменцев предлагают аэропорту Рощино присвоить имя Менделеева
Два тюменца возвращаются со службы в поисковом батальоне
Солнечная энергетика: Россия занимает лидерские позиции
В лесу под Тюменью задержали мужчину с «солью»
С наступлением холодов тюменцев призывают помочь бездомным
Гало в Тюмени: горожане делятся снимками природного явления