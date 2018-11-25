Юные тюменцы становятся жертвами кибербуллинга

СЕГОДНЯ 13:35 2018-11-25T13:35:09+03:00

Изменить размер текста: A A

Новый вид школьного насилия – кибербуллинг прочно вошёл в жизнь россиян.

Онлайн-жестокость, или электронная травля становятся популярными среди молодёжи. Есть подобные случаи и среди тюменских школьников.

Специалисты отмечают, что любое унизительное, оскорбительное или угрожающее сообщение, отправленное в электронной форме, является кибербуллингом. К этому же относятся унизительные фотографии или видео, опубликованные без согласия жертвы, поддельные профили в социальных сетях или веб-сайты, созданные с целью опорочить человека.

Родители редко имеют представление о кибербуллинге и методах защиты от него, о компьютерных технологиях, обеспечивающих онлайн-безопасность ребенка.

- Менее 25% родителей вводят хоть какие-то ограничения на пользование интернетом для своего ребенка, при этом 56% подростков страдают от кибербуллинга, – рассказала Елена Кашкарова, депутат Тюменской областной Думы, куратор федерального проекта «Крепкая семья». – Задача взрослых – научить детей распознавать кибертравлю и правильно действовать при столкновении с ней. Наш опыт общения с подростками показал, что не все понимают, как реагировать на троллинг и кибербуллинг. В современной реальности нам необходимо вырабатывать у детей правильную реакцию на разные интернет-раздражители.

Психолог Галина Губайдуллина считает, что буллинг – это проекция того, что дети видят в семье, в школе, от взрослых.

В первую очередь нужно понимать взрослым, а затем и доносить до детей: во-первых, буллинг – это способ для человека с низкой самооценкой «возвыситься» над жертвой атаки; во-вторых, в буллинге всегда два игрока: агрессор и жертва. Никто не может заставить быть жертвой, если ребенок сам не вовлечется в эту игру и не почувствуете себя униженным. В-третьих, если человек понимает смысл этой игры, то он может не вступать в нее.