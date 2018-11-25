2018-11-25T17:09:32+03:00
Общество

Омутинских подростков из детских домов готовят к самостоятельной жизни

В районе реализуется проект «Шаг в будущее»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Омутинских подростков из детских домов готовят к самостоятельной жизниОмутинских подростков из детских домов готовят к самостоятельной жизниФото: pixabay.com
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В Омутинском районе успешно работает специально разработанный комплекс мер подготовке к самостоятельной жизни воспитанников детдомов и детей из замещающих семей «Шаг в будущее». Как рассказали в департаменте социального развития Тюменской области, всестороннюю поддержку в реализации проекта оказывает московский «Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации».

Например, на базе районных общеобразовательных школ работает профориентационный подростковый клуб «Спутник». Здесь проводят профессиональную диагностику подростков и, учитывая его способности и личностные ресурсы, составляют на него профориентационный «портрет».

Кроме того, омутинские подростки проходят курс финансовой грамотности «Экономика: первые шаги» при помощи деловых игр, экскурсий и нетрадиционных методик. Этот курс помогает ребятам получить минимальные представления об экономических условиях жизни и деятельности детей и освоению социальных ролей. Подростки, не достигшие 18-ти лет, составляют семейный бюджет и учатся самостоятельно расходовать деньги.

На базе районного центра для несовершеннолетних в Омутинском оборудована тренировочная комната социально-бытовой адаптации. Здесь они тренируются вести домашнее хозяйство, самостоятельно себя обслуживать и получать бытовые навыки – например, пользоваться кухонной утварью, стиральной машиной и другими приборами.

По мнению специалистов, «Шаг в будущее» поможет детям-сиротам успешно войти в самостоятельную жизнь, укрепить их веру в себя и получить уверенность в завтрашнем дне.

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