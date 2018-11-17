В Ялуторовске состоялся форум «Раздвигая границы»

СЕГОДНЯ 17:09 2018-11-17T17:09:45+03:00

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Представители власти и общественных организаций, ялуторовские предприниматели, специалисты ТОГИРРО и депутаты приняли участие в форуме «Раздвигая границы», который состоялся в Ялуторовске. Как сообщили в департаменте образования и науки Тюменской области, проект направлен на развитие системы социальной поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

«Раздвигая границы» реализуется уже полтора года. Он стал одним из победителей Всероссийского конкурса и получил грант от Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Участниками форума стали воспитанники ялуторовской школы-интерната №6 – это единственная в регионе специализированная школы для слепых и слабовидящих детей, имеющих сопутствующие заболевания.

- Благодаря гранту в школе оборудовали гончарную мастерскую, создали шахматно-шашечный клуб, творческую лаборатория «Народные промыслы». Удалось обучить детей плаванию, катанию на коньках. Для детей с психическими нарушениями организовали занятия песочной терапией. Ребята посетили более 20 экскурсий в Ялуторовске, Тюмени, Ишиме, Чимеево, - рассказали в департаменте образования и науки Тюменской области.

На первый творческий конкурс «Огни дружбы» ялуторовчане пригласили молодых талантов, включая вокалистов, музыкантов, танцоров и певцов из разных российских регионов. Председатель благотворительного фонда им. С. И. Мамонтова в Ялуторовске Павел Белоглазов подарил ученику школы-интерната Асадулле Мирзаеву армянский дудук, о котором тот так долго мечтал.

Отметим, что в рамках форума работали пять интерактивных площадок, на которых обсудили вопросы социализации и развития детей-инвалидов, а также представили новые идеи и планы.