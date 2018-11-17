2018-11-17T07:31:10+03:00
Здоровье

Интерактивная песочница поможет тюменским деткам с ограниченными возможностями

Комплекс приобрёл ОРЦ «Родник»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Интерактивная песочница поможет тюменским деткам с ограниченными возможностямиИнтерактивная песочница поможет тюменским деткам с ограниченными возможностямиФото: Татьяна Коркина
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В тюменском ОРЦ «Родник» появилось инновационное эффективное оборудование – интерактивная песочница, которую активно применяют в коррекционной работе с детьми с ограниченными возможностями.

Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, интерактивная песочница помогает ребятишкам в режиме онлайн изучать цвета, формы, размеры предметов, группировать их по нескольким сенсорным признакам. Создавая ландшафты на песке, ребёнок может менять текстуру и цвет песка, в зависимости от его высоты. Так, под руками ребёнка, материализуется реалистичная картина природы, живого вулкана и движущейся воды. Благодаря комплексу детки развивают мелкую моторику, тактильные ощущения, пространственное мышление и речь.

- Занятия в песочнице построены как диалог между педагогом и ребёнком. Это расширяет словарный запас воспитанника, учит логическому построению фраз и текстов, развивает память. Можно работать как в мини-группах, так и индивидуально, - рассказали в ведомстве.

Стоит отметить, что интерактивная песочница куплена на средства гранта, выделенного Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и стала частью программы помощи детям с расстройствами аутистического спектра в Тюменской области.

Напомним, ранее в ОРЦ «Родник» закупили новое эффективное оборудование «Полимаг-02», предназначенное для проведения общей магнитной терапии. Аппарат лечит низкочастотным, низкоинтенсивным импульсным магнитным полем, ведь магнитотерапия – один из самых эффективных и безопасных методов физиотерапевтического лечения.

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