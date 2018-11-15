Более 2,5 тысяч тюменских семей благодаря жилищным программам в 2018 году отметят новоселье

СЕГОДНЯ 14:30 2018-11-15T14:30:36+03:00

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Благодаря различным жилищным программам в 2018 году 2518 семей смогут решить "квартирный вопрос". На данные проекты направлено почти четыре млрд рублей, из них 124 млн - федеральные средства. Программы предусмотрены для работников бюджетной сферы, молодых семей, детей-сирот, ветеранов, граждан, проживающих в аварийном жилье.

Об этом на заседании президиума регионального правительства, которое в четверг, 15 ноября, провел губернатор Александр Моор, доложил замгубернатора, начальник главного управления строительства Сергей Шустов.

Так, благодаря действию программы в Тюмени и Тобольске отметили новоселье 518 бюджетников. Им выплачивается социальная выплата и займ на покупку квартиры. Еще 1388 жителей региона смогли покинуть ветхие дома. С января прошлого года полностью расселено 89 аварийных домов, это 20,8 тыс.кв.м жилищного фонда.

На особом контроле по обеспечению жильем находятся дети-сироты. Для них в 2018 году будет приобретено 602 квартиры.

В регионе уже введено в эксплуатацию 830 кв.м жилья, из них 447 кв. м в малоэтажном строительстве.

Сергей Шустов заверил, что до конца года будут исполнены все планы по вводу жилья, а это 1 млн 250 тысяч квадратных метров. Все дома строятся в соответствии с графиком и будут сданы в установленные сроки. Заместитель губернатора подчеркнул, что в ближайшие годы в регионе особое внимание будет уделено увеличению объемов жилищного строительства и расселению граждан из аварийного жилья, эти приоритетные задачи обозначены в указах президента страны.