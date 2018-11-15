2018-11-15T08:25:19+03:00
Общество

В Тюменской области выберут самых умных школьников и студентов

В регионе пройдет Осенний чемпионат по интеллектуальным играм
Маргарита КАЛИНКИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Тюменской области определят самых умных интеллектуалов. В регионе пройдет Осенний чемпионат по интеллектуальным играм. 24 ноября в тюменский Технопарк приедут студенческие и школьные команды из всех городов области, а также Уральского федерального округа. Победители получат право пройти отбор на Чемпионат России.

Командам предстоит проверить свои знания в четырех видах игр: «Что? Где? Когда?», «Брейн-ринг», «Эрудит-квартет» и «Мультиигры». По итогам всех соревнований будут определены абсолютные чемпионы среди школьников и студентов.

Кроме того, каждый участник сможет показать свою эрудицию в индивидуальной игре Kahoot!

Участников ожидает приятный сюрприз: ведущим Осеннего чемпионата станет знаток элитарного клуба «Что? Где? Когда?», капитан команды Росатома, обладатель двух хрустальных атомов Константин Рудер.

Принять участие в чемпионате могут любые команды от 4-8 человек. Заявки принимаются по почте idto72@mail.ru до 21 ноября. Подробности о проведении Осеннего чемпионата можно узнать здесь.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Всероссийская студенческая олимпиада собрала в Тюмени более 70 участников
«ТюменьАгро» начал строительство третьей очереди комбината
В Тюменской области в сезоне 2018-2019 планируется привить 45% населения
Воспитатели Тюмени просят родителей самим забирать детей из садов
Александр Моор призвал тюменцев проголосовать в финальном этапе конкурса «Великие имена России»
В Тюменском районе разыскивают 38-летнего Дмитрия Макарова
Драматичный матч: тюменский «Рубин» в овертайме вырвал победу у «Дизеля»
Тюменка поблагодарила маму, сын которой вернул потерянную сумку с 70 тысячами рублей
Жительница Тобольска отметила 100-летний юбилей
В Тюмени обсудят проект бюджета города на ближайшие три года
Погода 15 ноября в Тюмени: пасмурно
Тюменцы вышли в финал конкурса «Доброволец России»
В Тюменской области каждый год появляется по 40 новых профсоюзов
В Тюмени начался прием заявок на областной фестиваль «Парад талантов»
Тюменским СМИ рассказали, как освещать проблемы современной семьи