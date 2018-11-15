В Тюменской области выберут самых умных школьников и студентов
В Тюменской области определят самых умных интеллектуалов. В регионе пройдет Осенний чемпионат по интеллектуальным играм. 24 ноября в тюменский Технопарк приедут студенческие и школьные команды из всех городов области, а также Уральского федерального округа. Победители получат право пройти отбор на Чемпионат России.
Командам предстоит проверить свои знания в четырех видах игр: «Что? Где? Когда?», «Брейн-ринг», «Эрудит-квартет» и «Мультиигры». По итогам всех соревнований будут определены абсолютные чемпионы среди школьников и студентов.
Кроме того, каждый участник сможет показать свою эрудицию в индивидуальной игре Kahoot!
Участников ожидает приятный сюрприз: ведущим Осеннего чемпионата станет знаток элитарного клуба «Что? Где? Когда?», капитан команды Росатома, обладатель двух хрустальных атомов Константин Рудер.
Принять участие в чемпионате могут любые команды от 4-8 человек. Заявки принимаются по почте idto72@mail.ru до 21 ноября. Подробности о проведении Осеннего чемпионата можно узнать здесь.