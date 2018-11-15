В Тюменской области выберут самых умных школьников и студентов

СЕГОДНЯ 08:24 2018-11-15T08:25:19+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тюменской области определят самых умных интеллектуалов. В регионе пройдет Осенний чемпионат по интеллектуальным играм. 24 ноября в тюменский Технопарк приедут студенческие и школьные команды из всех городов области, а также Уральского федерального округа. Победители получат право пройти отбор на Чемпионат России.

Командам предстоит проверить свои знания в четырех видах игр: «Что? Где? Когда?», «Брейн-ринг», «Эрудит-квартет» и «Мультиигры». По итогам всех соревнований будут определены абсолютные чемпионы среди школьников и студентов.

Кроме того, каждый участник сможет показать свою эрудицию в индивидуальной игре Kahoot!

Участников ожидает приятный сюрприз: ведущим Осеннего чемпионата станет знаток элитарного клуба «Что? Где? Когда?», капитан команды Росатома, обладатель двух хрустальных атомов Константин Рудер.

Принять участие в чемпионате могут любые команды от 4-8 человек. Заявки принимаются по почте idto72@mail.ru до 21 ноября. Подробности о проведении Осеннего чемпионата можно узнать здесь.