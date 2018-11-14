В Тюменской области каждый год появляется по 40 новых профсоюзов

СЕГОДНЯ 16:37 2018-11-14T16:37:56+03:00

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Тюменцы, ямальцы и югорчане продолжают объединяться в профсоюзы, создавая на предприятиях первичные организации. Пока из 1,3 миллионов работающих охвачено профсоюзной деятельностью 800 тысяч человек. Об этом сообщил Михаил Кивацкий, председатель Тюменского межрегионального объединения организаций профсоюзов «Тюменский облсовпроф». На пресс-конференции, посвященной 70-летию тюменских профсоюзов, он рассказал о том, как было раньше и с чем приходится сталкиваться в современных реалиях жизни.

Самая первая ячейка рабочего сообщества в регионе появилась еще до 1905 года. Ее никто специально не придумывал, это результат эволюции трудовых отношений, которые на заре ХХ века практически не регулировались законом. В итоге профсоюзы из незаконных выросли в мощную легальную силу, способную влиять на работодателя. Социальное неравенство прошлого сохраняется и сегодня, считает Михаил Кивацкий, а значит, профсоюзы – до сих пор востребованный элемент защиты рабочих, способный это неравенство устранить.

- Пока существует наемный труд, востребованность профсоюзов сохраняется, люди объединяются, чтобы защищать свои права. Одиночная борьба никогда не давала положительного результата. Именно профсоюз позволяет выстроить отношения на всех уровнях, - прокомментировал Михаил Кивацкий.

По его словам, сегодня на территории трех регионов – юга области, Югры и Ямала – действует три профсоюзных объединения и 16 территориальных отраслевых организаций профсоюзов. А первичных профсоюзных сообществ насчитывается порядка 2,5 тысяч. Каждый год к ним прибавляется еще по 40 профсоюзов и по 25 тысяч человек. Хотя есть случаи, когда профсоюзы по каким-либо причинам расформировываются, но это незначительные потери.

Задачи профсоюзов в современных условиях все те же – защита прав трудящихся. Первичные организации работают на местах и решают проблемы внутри предприятия, договариваясь с работодателем о нормальных условиях труда. Вышестоящие профсоюзные организации несут на себе юридическую функцию, например, формируют нормативно-правовую базу.

- У нас люди уже чаще всего не формально пишут заявление – нахожусь в профсоюзе, а более осмысленно вступают в него, - отметил Михаил Кивацкий. – А 25% председателей профкомов – люди до 35 лет. Конечно, многое нам еще нужно сделать для повышения статуса, имиджа, но все в наших руках.