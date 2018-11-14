2018-11-14T13:10:24+03:00
Звезды

Тюменцев вновь ждут на фестивале документального кино «КинЗА»

Он пройдет в областном центре 22-25 ноября
Марина Васильева
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Фото оргкомитета фестиваляФото оргкомитета фестиваля
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Тюмень примет IX фестиваль документального кино «КинЗА». Он пройдет в областном центре с 22 по 25 ноября 2018 года.

Кинофестиваль призван приобщить молодежь к киноискусству и познакомить тюменского зрителя с лучшими образцами документалистики. Участники все, что было показано на ведущих киноплощадках страны: открытого фестиваля документального кино «Россия» (Екатеринбург), Международного фестиваля документального кино «Флаэртиана» (Пермь), Международного фестиваля документального кино «Делай Фильм» (Москва).

Торжественное открытие IX фестиваля документального кино «КинЗА» пройдет 22 ноября в концертном зале Тюменского государственного института культуры, сообщает департамент культуры Тюменской области.

Помимо показов фильмов в рамках мероприятия пройдут мастер-классы и творческие встречи с известными режиссерами и сценаристами документального кино, такими как Виктор Скубей, Светлана Музыченко, Инна Демежко, Анна Моисеенко, Николай Вершинин-Консовский.

Картины, представленные в рамках фестиваля, тюменцы смогут увидеть более чем на десяти площадках города. Среди них - Тюменский государственный институт культуры, Тюменская областная научная библиотека им. Д.И. Менделеева, Музейный комплекс им. И.Я. Словцова и другие.

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