Тюменец выбросил собаку из окна квартиры

СЕГОДНЯ 11:20 2018-11-14T11:20:45+03:00

Животное при падении с 10 этажа погибло

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В Тюмени произошел вопиющий случай жесткого обращения с животными. Накануне, 13 ноября, местный житель выбросил из окна собственной квартиры собаку.

Сообщение о произошедшем поступило в отдел полиции №2 УМВД России по городу Тюмени от соседей, проживающих в доме по улице Малиновского. Жильцы сообщили, что неизвестный из окна, расположенного на десятом этаже выбросил собаку.

Подозреваемым оказался ранее судимый безработный 30-летний тюменец. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил поиграть с домашним питомцем. Мужчина начал хватать собаку за шею. Животное, почувствовав угрозу, укусило фигуранта. Неадекватный тюменец выбросил пса из окна.

Прибывшие на место происшествия полицейские задержали мужчину, отметили в пресс-службе УМВД по городу Тюмени. По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.