Победительница проекта «Мама-предприниматель» получит грант в размере 100 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 10:21 2018-11-14T10:21:11+03:00

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35 жительниц Тюмени стали участницами федерального проекта «Мама-предприниматель», который организован Инвестиционным агентством Тюменской области. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, обучение проходит в формате пятидневного тренинга-интенсива с погружением в деловую среду, разработкой бизнес-планов и менторской поддержкой.

Такое обучение разработано специально для женщин в декрете, матерей несовершеннолетних детей и женщин, которые находятся на учёте в службе занятости. Обучающий курс проводит практик в области развития бизнеса, сертифицированный тренер программ АО «Корпорация «МСП» Евгений Журавлёв.

Заключительным этапом обучения станет конкурс бизнес-проектов участниц, который пройдёт уже в эту пятницу. Экспертное жюри оценит оригинальность, социальную значимость и экономическую обоснованность проекта, победительница получит грант в размере 100 тысяч рублей от фонда «В ответе за будущее».

Отметим, что вчера, 13 ноября, участницы успели посетить частный детский сад «Ступеньки», предприятие «Мебель Групп» и «Умка-бэби». Руководительницы этих предприятий провели для участниц экскурсии и поделились секретами ведения бизнеса. Кроме того, с мамами-предпринимательницами поделились опытами владелица клининговой компании «Cleanwithlove», председатель комитета по женскому предпринимательству регионального отделения «Опоры России» Наталья Паденко и руководитель службы бебиситтеров Kidsout в Тюмени Анжелика Копыльцова.