СЕГОДНЯ 08:00 2018-11-12T08:02:16+03:00

Школьников Тюмени за безбилетный проезд больше не будут высаживать из автобусов Фото: Ольга Крыльцова

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Школьников Тюмени за безбилетный проезд высаживать из городских автобусов больше не будут. Кондукторам запретили это делать, особенно в холодное время года.

Этот вопрос обсуждался в МКУ «Тюменьгортранс» на еженедельном совещании с организациями, осуществляющими перевозки пассажиров. Во встрече принял участие заместитель главы Тюмени Максим Афанасьев. Он предложил разработать информационные листовки, где прописать порядок действий в подобных ситуациях.

- Проблему необходимо решать комплексно, как с водителями и кондукторами, так и с родителями и детьми, - отметил он. - Информацию о правилах поведения в опасных ситуациях необходимо довести в первую очередь до детей, дать четкие инструкции как действовать, если закончился баланс на транспортной карте или ребенок сел на другой автобус. Каждый должен знать, куда обратиться за помощью.

В практике тюменских перевозчиков есть много положительных случаев, нередко приходят благодарности от пассажиров за оказанную помощь. По словам заместителя директора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Евгения Ташланова, работа с перевозчиками по оказанию помощи пассажирам, попавшим в сложную ситуацию, ведется регулярно.

- Высаживать детей из-за отсутствия денег или оставлять их в опасности недопустимо. Существуют способы решить подобные проблемы: оперативно связаться с родителями, сфотографировать транспортную карту, и в этом случае затраты перевозчику будут компенсированы, – пояснид Ташланов.

Также предложено при нулевом балагсе на транспортной карте и отсутсвия денег у ребенка информировать комиссии по делам несовершеннолетних для работы с родителями.

В ближайшее время по данной теме в школах пройдут родительские собрания, а информация будет на стендах в школах и в автобусах.