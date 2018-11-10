2018-11-10T12:19:17+03:00
Экономика

Предприятие «Эра-98» сделало ставку на переработку сибирской рыбы

В их числе – щёкур, пелядь и карп.
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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На предприятии «Эра-98» сделали ставку на переработку сибирской рыбыНа предприятии «Эра-98» сделали ставку на переработку сибирской рыбыФото: Алексей КОСЕНЧУК
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В 2018 году на предприятии «Эра-98», который находится в Тюменском районе, удалось увеличить переработку рыбы. Как отметил руководитель ассоциации производственно-торговых предприятий Тюменской области «Оцелот» Руслан Цицкиев, ставка была на увеличение переработки нашей, сибирской, рыбы. В их числе – щёкур, пелядь и карп.

На предприятии давно вынашивали идею постепенно уходить от океанической рыбы, чтобы в будущем полностью перейти на местную, и вот, на предприятии к этому уже подошли.

- Сейчас можно сказать, что она состоялась. Конечно, полностью от привозного сырья здесь отказываться не собираются, но доля рыбы, выловленной в тюменских водоемах, будет расти. Кроме того, на предприятии перестраивается технологический процесс, - отметил Руслан Цицкиев.

Руководитель отмечает, что, несмотря на сложности в работе с торговыми сетями, компания ставит перед собой цель – распространить продукцию далеко за пределы Тюменской области. Тюменская рыбка вкусная, экологически чистая и приготовлена в соответствии с мировыми стандартами качества.

Напомним, первая очередь инвестиционного проекта открылась 4 марта 2016 года. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, проектная мощность первой очереди технопарка составляет 2940 тонн рыбной продукции в год при работе в одну смену. На данный момент производится вяленая, соленая и копченая рыба, пресервы, консервы из морской капусты, изделия из рыбного фарша, полуфабрикаты, фасованная мороженая рыба.

Заключительной фазой реализации проекта станет введение в строй прудового хозяйства и сопутствующих производств, которое позволит этой инвестиционной площадке заработать в полную силу.

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