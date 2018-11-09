2018-11-09T08:18:53+03:00
Авто

На всех трассах Тюменской области проходят «Сплошные проверки» автобусов

Уже есть первые нарушители
Маргарита КАЛИНКИНА
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На всех трассах Тюменской области проходят «Сплошные проверки» автобусов. Фото гибдд.рфНа всех трассах Тюменской области проходят «Сплошные проверки» автобусов. Фото гибдд.рф
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«Сплошные проверки» автобусов межрегиональных и междугородних маршрутов проходят на автостанциях, федеральных и региональных трассах Тюменской области. Сотрудники ДПС проверяют каждый автобус. Уже выявлены нарушения в организации пассажирских перевозок.

Так, в Ишимском районе, на 1-м километре автодороги Ишим-Бердюжье остановлен автобус «Фольксваген» без тахографа. Автомобиль следовал из Бишкека в Сургут. Информация о выявленном нарушении направлена в органы автодорожного надзора, водитель автобуса привлечен к административной ответственности.

Под Тюменью инспекторы полка ДПС ГИБДД, автобусом «Мерседес», одной из торговых организаций у водителя оказалось поддельное удостоверение.

Проверки автобусов продолжаются. Автоинспекторы контролируют не только исправность машин и наличие всех декументов, но и соблюдение режима труда и отдыха водителей, сообщили в областной Госавтоинспекции.

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