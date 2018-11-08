В Тюменской области создают передвижной детский технопарк

СЕГОДНЯ 10:59 2018-11-08T11:04:20+03:00

Он должен заработать с октября 2019 года

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Передвижной детский технопарк «Кванториум» создают в Тюменской области. Он должен заработать с октября 2019 года. Его смогут посещать сельские школьники.

Настоящую технологическую лабораторию и опорный центр подготовки оборудуют в виде автомобильной станции. «Кванториум» будет оснащён всем необходимым оборудованием для обучения по следующим направлениям: Робоквантум, Промышленный дизайн, Аэроквантум, ITквантум, Геоквантум, Аэроквантум. Также в лаборатории будет представлен многофункциональный комплекс Хайтек, в котором установлены станки, 3D принтеры, сборочная и паяльная зона, чтобы дети могли воплотить свои проекты в действующие рабочие прототипы.

Отличительной особенностью является не только обучение детей инженерному образованию, но и проектной деятельности, ТРИЗ (теория решения изобретательских задач), а также 4К-компетенциям (коммуникация, креативность, командное решение проектных задач, критическое мышление).

Планируется, что мобильный технопарк будет работать в одном муниципальном районе 12 дней, с понедельника по субботу включительно. В первую половину дня дети будут посещать «Урок технологии», а во вторую – знакомиться с дополнительными общеразвивающими программами естественнонаучной и технической направленности.

ОТметим, что мобильный детский технопарк «Кванториум» в Тюменской области реализуется в рамках федеральной инициативы «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».