Ишимская кондитерская фабрика расширяет производство

СЕГОДНЯ 09:01 2018-11-13T09:01:12+03:00

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В Ишиме активно продолжается работа над реализацией нового инвестиционного проекта по запуску кондитерской фабрики с потенциальной производительностью кондитерских изделий до 60 тысяч тонн в год. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, инициатором проекта выступила производственная компания «Слада», а сопровождением занимается Инвестиционное агентство Тюменской области.

Чтобы расширить свой бизнес, два года назад компания выкупила имущественный комплекс площадью 50 тысяч квадратных метров на бывшей площадке Ишимского машиностроительного завода. Реконструкция проходит в три этапа, первый из которых уже практически выполнен.

Так, полностью восстановлены железнодорожные пути, кровля, инженерные коммуникации, установлено ограждение по периметру территории, отремонтирована наружная стена, на 80% заменены окна, восстановлена котельная и установлено новое оборудование. Запустить первую линию проекта и перенести существующие производственные мощности фабрики на обновлённую площадку планируется уже к концу года.

Также компания планирует увеличить объёмы производства шоколада и сахаристых кондитерских изделий, расширить ассортимент выпускаемой продукции с ежемесячным объёмом не менее 4 тысячи тонн, освоить новые рынки сбыта и экспортировать вкусняшки в другие страны.

Объём инвестиций на текущий момент более 42 млн рублей, ещё 107 млн рублей затрачено на закупку оборудования. Полное окончание работ планируется в 2022 году, будет создано 300 новых рабочих мест.