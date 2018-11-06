В тюменском театре драмы наградили лучших

СЕГОДНЯ 17:50 2018-11-06T17:53:11+03:00

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На протяжении 10 лет НП «Тюменский деловой Клуб» проводит Благотворительный Творческий конкурс совместно с труппой драмтеатра. В этом году Экспертный совет Тюменского делового Клуба по традиции наградил лучших актёров и режиссеров 160–го театрального сезона по следующим номинациям: «Лучший премьерный спектакль на большой сцене», «Лучшая женская роль», «Лучшая мужская роль», «Симпатия года», «За честь и достоинство», «В гостях у сказки». Вручение наград прошло 4 ноября в Тюменском Большом драматическом театре после премьерного спектакля «Призраки», поставленного по мотивам мистической комедии Эдуардо де Филиппо.

После окончания спектакля Мария Шатохина, генеральный директор Тюменского делового Клуба рассказала зрителям о победителях десятого творческого конкурса.

В номинации «Лучший спектакль на большой сцене» победил спектакль «Молодость», режиссер – Данил Чащин. Памятный диплом и денежную премию вручили Виктор Романенко, учредитель медицинского центра «Главное здоровье» и Радион Хамидуллин, генеральный директор завода «Тюменгазстроймаш». По мнению представителей Экспертного Совета ТДК, очень важно, что режиссер еще и наш земляк. Нам очень понравилась и постановка спектакля «Мирандолина», но победила «Молодость»!

Награда в номинации «Лучшая женская роль» была присуждена Эвелине Ризеповой за роль Мирандолины в спектакле «Мирнадолина». Наградили победительницу Сергей Шатохин, гендиректор Консалтинговой Компании «ПРЭФИШ» и Николай Когошвили, генеральный директор компании «Top Legal Consalting». Они отметили, что талант и грацию не заменить ничем, а в сочетании с профессиональным мастерством это приносит заслуженную победу.

- Когда речь зашла о лучшей женской роли, то многие назвали имя еще одной талантливой, но уже зрелой актрисы, игру которой в этом сезоне хотелось бы отдельно отметить, поэтому ввели новую номинацию «Симпатия сезона». Победу в данной номинации одержала Ирина Тутулова, за роль председателя домового совета Марии Ивановны в спектакле «Стасик играй!», режиссер Александр Кладько, - рассказала о сложности выбора лучших ролей и спектаклей 160-го юбилейного театрального сезона генеральный директор Тюменского делового Клуба Мария Шатохина.

Победу в номинации «Лучшая мужская роль» единогласно присудили Сергею Осинцеву за роль Степана в сложнейшем спектакле «Господа Головлевы», режиссер Роман Габриа. Награду вручили Андрей Лозицкий, генеральный директор ГК «ТюмБИТ» и Ирина Урустамова, заместитель гендиректора НПП «Сибтехноцентр».

- В этой номинации наши голоса мы отдали человеку, которого несколько лет подряд рассматривали только как менеджера, а в этом сезоне решили отметить как и яркого актера, – рассказали представители Экспертного Совета ТДК.

Победу в номинации «За честь и достоинство» вручили учредители сети семейных салонов красоты «Familia» в Тюмени Юлия и Николай Грегуль. Предприниматели отметили, что данная номинация всегда вызывает особый трепет и уважение, победу присуждают тем актерам, которые много лет отдали работе в театре и продолжают успешно работать со зрителем. Победителем в данной номинации стал заслуженный артист республики Грузия Владимир Обрезков.

Вручая номинацию «В гостях у сказки», Наталья Логанова и Юлия Ахметова, представители Студии цветов и дизайна «Виола» признались зрителям, что голосовать в этой номинации бывает всегда сложнее всего именно потому, что мы взрослые люди и часто забываем каково это быть детьми с их искренней спонтанностью и безусловной верой в чудеса. Победа была присуждена заслуженной артистке России Татьяне Пестовой за роль Снежной королевы в мюзикле «Снежная королева», режиссер – Сергей Захарин.

- В этом году проголосовали только за шесть номинаций 160-го театрального сезона, но мы отметили игру еще двух талантливых актеров труппы драмтеатра и вручили им прекрасные букеты. Представители бизнес-сообщества поздравили яркую женщину, менеджера и, вместе с тем, талантливую актрису Кристину Тихонову. Всем очень запомнилась ее игра в спектакле «Молодость» в роли главной героини Натальи Петровны Ислаевой. Экспертный Совет Тюменского делового Клуба также отметил игру многогранного актера, талантливого импровизатора, постоянно профессионально развивающегося человека Александра Кудрина. Нас всегда покоряет его актерское мастерство, - отметила в рамках завершения церемонии награждения Мария Шатохина.

Тюменский деловой Клуб благодарит за ежегодную поддержку благотворительного конкурса Дом цветочной моды «Версаль» и Студию цветов и дизайна «Виола»; студию архитектуры и дизайна Светланы Черноусовой; стоматологию «Dr.Albus» и бизнес отель «Евразия».

СПРАВКА КП

Участие и условия проведения ежегодного благотворительного творческого конкурса уточняйте по тел.: (3452) 521-449, или по e-mail: nptdk@mail.ru Все фотоотчеты представлены на сайте: tdkport.ru.