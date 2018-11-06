Тюменцы восьмой раз масштабно отметят День Сибири

СЕГОДНЯ 12:35 2018-11-06T12:36:05+03:00

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Праздник взаимопонимания и дружбы "День Сибири" в восьмой раз отметят в Тюмени 8 ноября. на масштабный праздник в филармонию приедут артисты со всего региона. Они покажут свое творчество и в стихах, песнях, танцах выразят свою любовь к родной земле. Праздник имеет второе название: День благодарения Сибири.

Традиционно в преддверии праздника проводился конкурс детского рисунка «Тебя, Сибирь, мои обнимут длани», на который поступило более двух тысяч работ от юных жителей региона. Участники конкурса приглашены на концерт, авторы лучших работ получат грамоты и подарки.

В холлах филармонии будет также организована выставка рисунков конкурсантов. В программе – демонстрация видеофильма об истории сибирских татар, концерт творческих коллективов (кыргызских, ненецких, татарских, русских).

Как отметили в правительстве Тюменской области, праздник проводится при поддержке Тобольско-Тюменской епархии, Общественной палаты региона, областных комитета по делам национальностей, департамента культуры, департамента образования и регионального отделения Всемирного Русского Народного Собора.