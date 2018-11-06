2018-11-06T12:36:05+03:00
Звезды

Тюменцы восьмой раз масштабно отметят День Сибири

Празднества пройдут 8 ноября в филармонии
Маргарита КАЛИНКИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Праздник взаимопонимания и дружбы "День Сибири" в восьмой раз отметят в Тюмени 8 ноября. на масштабный праздник в филармонию приедут артисты со всего региона. Они покажут свое творчество и в стихах, песнях, танцах выразят свою любовь к родной земле. Праздник имеет второе название: День благодарения Сибири.

Традиционно в преддверии праздника проводился конкурс детского рисунка «Тебя, Сибирь, мои обнимут длани», на который поступило более двух тысяч работ от юных жителей региона. Участники конкурса приглашены на концерт, авторы лучших работ получат грамоты и подарки.

В холлах филармонии будет также организована выставка рисунков конкурсантов. В программе – демонстрация видеофильма об истории сибирских татар, концерт творческих коллективов (кыргызских, ненецких, татарских, русских).

Как отметили в правительстве Тюменской области, праздник проводится при поддержке Тобольско-Тюменской епархии, Общественной палаты региона, областных комитета по делам национальностей, департамента культуры, департамента образования и регионального отделения Всемирного Русского Народного Собора.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Retail-конференция «Региональный магазин. Точки роста 2019»: тюменцам расскажут, как искать и мотивировать персонал
Тюменской семье, где в октябре родилась тройня, областные власти помогут купить новый дом
В Тюмени начались внеплановые проверки организаций, управляющих многоквартирными домами
В Тюмени появился арт-объект «ДНК»
В Тюменской области открыли горячие линии по правам потребителей при пользовании такси
14-летняя тюменка спасла от смерти 3-летнего брата
Сбербанк выдал в Тюмени ипотеку за один день
Одну из пострадавших в ДТП у «Вояжа» могут выписать из больницы на этой неделе
Погиб за телепередачу: в Исетском районе отчим и пасынок не поделили телевизор
ТюмГУ сохранил свои позиции в федеральном Проекте 5-100
В Тюмени ищут беспородного кота для съемок в кино
Житель Ишима лишился 25 тысяч рублей, рассчитывая на интим с незнакомкой
В Тюменской области заблокировали 22 сайта с интим-услугами
Разорвало на части: на трассе Тюмень—Ханты-Мансийск погибла пенсионерка
Житель Тюменской области пойдет под суд за 2,8 тысяч бутылок "паленки"