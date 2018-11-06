Александр Моор предложил сначала обустроить озеро Алебашево в Тюмени, а затем браться за Лебяжье

СЕГОДНЯ 08:30 2018-11-06T09:06:10+03:00

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Предпринимателей и общественность Тюмени просят принять активное участие в создании проекта зон отдыха на озере Алебашево. С таким предложением к горожанам в социальных сетях обратился губернатор Тюменской области Александр Моор.

В этом году водоем чистят. Проект финансируется из федерального бюджета и глава региона считает, что нужно привлечь местных предпринимателей, чтобы «выжать» для жителей максимум новых и интересных возможностей из этого проекта.

- Думаю, что мы должны внести изменение в существующий план экологических работ. Лучше быстро сделать один объект и взяться за следующий, чем одновременно и дольше делать несколько. Если средства, предусмотренные для очистки озера Лебяжье, направить на Алебашево, мы сравнительно быстро создадим в центре Тюмени отличную зону отдыха. Мы получим хороший пляж, место для купания, рыбалки и других водных увлечений, - пояснил Александр Викторович. - Восстановительные работы в особоохраняемой зоне Лебяжье тоже необходимо проводить. Но я считаю, что на данный момент озеро Алебашево - более важный приоритет.

Губернатор уже дал поручение структурам областного правительства, муниципальным властям объединить усилия, разработать комплексный проект развития зоны озера Алебашева и внести в планы работ соответствующие изменения.

- Предлагаю предпринимательскому сообществу и общественности уже сейчас, пока до конца очистки ещё есть время, подумать над концепцией развития рекреационной зоны Алебашево, - добавил он.

Глава региона также напомнил, что за последние годы в области приведены в порядок десятки природных объектов. Экологическая реабилитация, реконструкция природных парков даёт хороший результат - только «Гилевку» и экопарк «Затюменский» каждые выходные посещают тысячи семей.

- Считаю создание природных зон - открытых и комфортных для отдыха людей - одним из приоритетов в своей работе, - подчеркнул губернатор.