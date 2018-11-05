В Тюмени ищут женщину, которая вышла вечером с работы и до сих пор не вернулась

СЕГОДНЯ 14:04 2018-11-05T14:05:14+03:00

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В Тюмени разыскивают без вести пропавшую Вагапову Элизу Валиахметовну 1986 г.р. Как сообщили в поисковом отряде «Белая сова», 31 октября около 21 часов женщина вышла с работы по ул. Ленина в Тюмени и до настоящего времени не вернулась.

Рост женщины – примерно 165 см, среднего телосложения, глаза карие, волосы каштановые средней длины. Была одета в серый пуховик и синие джинсы. Носит очки.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении Элизы, просьба сообщить по телефонам: 02/112 (полиция), 482-356, 482-346 (дежурная часть отдела полиции №3), 8-932-32-39-911 – волонтёры ПО «Белая Сова – Тюмень».