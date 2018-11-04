2018-11-04T09:10:36+03:00
Общество

Тюмень дождалась вести об освобождении от поляков в январе 1613 года

Информация об этом хранится в грамота
Алена Кульмухаметова
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Весть об освобождении московского Кремля и Китай города от поляков пришла в Тюмень в первых числах января 1613 года. Об этом пишет уральский исследователь Евгений Вершинин в своей книге «Воеводское управление в Сибири (XVII век)».

- 16 декабря в Пермь привезли долгожданную грамоту об освобождении Кремля и Китай города от поляков, которая уже 27 декабря была получена на Верхотурье Степаном Годуновым и немедленно отправлена в Тюмень Матвею Годунову. Уже в первых числах января 1613 года жители Тюмени, узнав такую радостную весть, стали «по всем храмам молебны пети со звоном о мире и о тишине и о благоденстве всего православного Крестьянства, - пишет он.

Следуя истокам истории, второе народное ополчение, под руководством Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского возникло в сентябре 1611 года в Нижнем Новгороде для борьбы с польскими интервентами. Состояло из отрядов горожан, крестьян центральных и северных районов России. Ополчение продолжало активно формироваться во время пути из Нижнего Новгорода в Москву, в основном в Ярославле в апреле — июле 1612 года.

В Ярославле ополчение простояло четыре месяца, до конца июля 1612 года. Здесь окончательно определился и состав правительства — «Совета всея земли».

«Стояние» в Ярославле и меры, принятые «Советом всея земли», самими Мининым и Пожарским, дали, как свидетельствуют исторические источники, свои результаты. Ко Второму ополчению присоединились большое число понизовых и подмосковных городов с уездами, Поморье и Сибирь. Грамоты, рассылаемые по российским окраинам, подписывались всеми членами «Совета всея земли». Одна из таких грамот, как пишет Евгений Вершинин , составленная в июне 1612 года в Ярославле, где в это время находилось Нижегородское ополчение, была доставлена в Тюмень.

В этой грамоте князь Дмитрий Пожарский просит «мысль свою и всяких служивых, посадских и жилецких людей всего Тюменского города отписати на Верхотурье». 12 сентября эта грамота была получена в Верхотурье. Примерно через неделю тюменский толмач Митя привез эту грамоту в Тюмень. Воеводы Сибирских городов должны были свой совет послать в Ярославль, «свестяся Сибирскими всеми городы, а не врозь». О присылке представителей сибирских городов на Земский собор ничего не известно.

Отметим, что сегодня тюменцы празднуют День народного единства. На площадках города состоятся массовые мероприятия. К примеру, на Цветном бульваре тюменцы и гости города хором исполнят гимн России.

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