Драматический сериал «Тобол» покажут на «Первом канале»

СЕГОДНЯ 12:30 2018-11-03T12:30:48+03:00

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Восьмисерийный телефильм «Тобол» - расширенную версию картины, которая снималась в Тобольске – покажут на «Первом канале». Как сообщает «Тюменская линия» со ссылкой на генерального продюсера фильма Олега Урушева, «Первый» уже купил ленту и как фильм, и как сериал, причём их сценарии отличаются.

По его словам, получилось два разных произведения. Полный метр рассчитан на аудиторию 15-35 лет, драматический сериал – для зрителей постарше.

- Сценарий сериала более приближен к роману «Тобол» Алексея Иванова, здесь будут показаны крещение язычников, староверы и их гонение из церкви, староверческие пожары, самосожжения. Будет больше любовных линий, - рассказал Олег Урушев.

По мнению продюсера, после выхода телевизионной версии фильма, россияне больше узнают о том, что Такое Тобольск и Тобольский Кремль. Премьера в России пройдёт 21 февраля (дату премьеры перенесли с 6 декабря), но фильм может выйти и в мировой прокат. Так, уже запланированы презентации картины в США, Канаде, Китае и Германии.