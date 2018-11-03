Драматический сериал «Тобол» покажут на «Первом канале»
Восьмисерийный телефильм «Тобол» - расширенную версию картины, которая снималась в Тобольске – покажут на «Первом канале». Как сообщает «Тюменская линия» со ссылкой на генерального продюсера фильма Олега Урушева, «Первый» уже купил ленту и как фильм, и как сериал, причём их сценарии отличаются.
По его словам, получилось два разных произведения. Полный метр рассчитан на аудиторию 15-35 лет, драматический сериал – для зрителей постарше.
- Сценарий сериала более приближен к роману «Тобол» Алексея Иванова, здесь будут показаны крещение язычников, староверы и их гонение из церкви, староверческие пожары, самосожжения. Будет больше любовных линий, - рассказал Олег Урушев.
По мнению продюсера, после выхода телевизионной версии фильма, россияне больше узнают о том, что Такое Тобольск и Тобольский Кремль. Премьера в России пройдёт 21 февраля (дату премьеры перенесли с 6 декабря), но фильм может выйти и в мировой прокат. Так, уже запланированы презентации картины в США, Канаде, Китае и Германии.
Тобол - Официальный трейлер (HD).В кино с 6 декабря.