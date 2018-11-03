В Тюмени пройдет форум для глухих и слабослышащих

СЕГОДНЯ 09:10 2018-11-03T09:10:37+03:00

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В начале ноября в областной столице пройдет второй этап форума для слабослышащих «Новый смысл – 2018». Для участников проведут подвижные игры на взаимодействие, доверие, обмен информацией, мотивационные тренинги. Вся информация будет предоставлена на языке жестов. По словам руководителя проекта Алены Марченковой, в Тюмени не хватает мероприятий для молодежи с проблемами слуха, а они нуждаются в приобретении новых компетенций, общении, профориентации, получении новых знаний, передает интернет – портал «Мегатюмень».

Общаться с участниками будет Сергей Цветков, председатель Института развития образования Ивановской области «Молодые Ивановские Глухие», организатор форумов «Золотое кольцо», эксперт всероссийского молодежного форума Всероссийского общества глухих «Стань лидером» 2016 и 2018 годов. Он расскажет о принципах психологии и педагогики, проведет воркшоп по укреплению командного духа.

Вход на мероприятие свободный, но нужна регистрация по ссылке. Напомним, на первом этапе форума, который прошел в октябре, обсуждали финансовую грамотность, социальное предпринимательство и творчество.