2018-10-31T07:11:10+03:00
Общество

Студентов региона ждут на интерактивные квесты о Тюменской области

Серия интеллектуальных битв стартуете 10 ноября
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Фото пресс-службы администрации города ТюмениФото пресс-службы администрации города Тюмени
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В Тюменской области стартует серия квестов об истории региона. Участниками станут студенты ссузов и вузов города. Первый состоится уже 10 ноября.

Подготовиться к квестам помогут нтерактивные площадки приложения «Открой свою Тюменскую область». В тюменских учебных заведениях они будут работать до 31 октября. Студенты познакомятся с приложением о родном крае, сыграют на интерактивной панели. Кроме того, на площадках можно подать заявку на участие в квесте.

- Квест знакомит студентов с историей Тюмени и Тюменской области в игровом формате. Таким образом мы вовлекаем молодежь в изучение города и его достопримечательностей, — ресурсного центра мультицентра «Моя территория» Ирина Мустыгина.

Все желающие могут подать заявку до 24 ноября на сайте мероприятия.

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