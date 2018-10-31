Студентов региона ждут на интерактивные квесты о Тюменской области
В Тюменской области стартует серия квестов об истории региона. Участниками станут студенты ссузов и вузов города. Первый состоится уже 10 ноября.
Подготовиться к квестам помогут нтерактивные площадки приложения «Открой свою Тюменскую область». В тюменских учебных заведениях они будут работать до 31 октября. Студенты познакомятся с приложением о родном крае, сыграют на интерактивной панели. Кроме того, на площадках можно подать заявку на участие в квесте.
- Квест знакомит студентов с историей Тюмени и Тюменской области в игровом формате. Таким образом мы вовлекаем молодежь в изучение города и его достопримечательностей, — ресурсного центра мультицентра «Моя территория» Ирина Мустыгина.
Все желающие могут подать заявку до 24 ноября на сайте мероприятия.