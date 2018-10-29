Руслан Кухарук: конкурс «Тюменская марка» вышел на качественно новый уровень

СЕГОДНЯ 15:57 2018-10-29T15:58:42+03:00

Изменить размер текста: A A

В областной столице состоялась двухдневная выставка «Тюменская марка», которая собрала сто участников, 240 «народных экспертов», представителей органов власти, бизнеса, общественников, журналистов и многих других жителей и гостей города.

В ходе торжественной церемонии открытия в спорткомплексе «Центральный» глава города Тюмени Руслан Кухарук подчеркнул, что конкурс «Тюменская марка» в 2018 году вышел на качественно новый уровень: "Когда-то этот конкурс был задуман администрацией Тюмени как возможность для предпринимателей показать себя и развивать бизнес. Время шло, появлялись новые технологи и менялись условия "Тюменской марки", но они всегда были ориентированы как на нашего потребителя, так и на наши предприятия. В том числе у нас появились народные эксперты, благодаря этому каждый может увидеть процесс производства изнутри".

Глава города отметил, что «Тюменская марка» стала площадкой для обсуждения тем, которые интересуют предпринимателей. «Это возможность заявить о себе, показать свою компанию не только на городском и региональном уровнях, но и общероссийском. За этот период времени свыше 500 предприятий и предпринимателей приняли участие в конкурсе и более 240 были удостоены звания «Тюменская марка». Мы, потребители, видели и знаем товары и услуги, которые отмечены этим знаком качества и доверяем этому знаку.

Заместитель председателя Тюменской областной думы Виктор Рейн выступил в этом году в числе «народных экспертов» конкурса: «Мероприятие за 15 лет стало великолепной площадкой для раскрытия талантов предпринимателей. Мы увидели, что бизнес активен, инициативен, понимает потребности покупателей и идет в ногу со временем».

«Тюменская марка» - это не только выставка, но и площадка, где предприниматели, жители и гости города могут проявить себя, показать свою компанию, обменяться опытом и посмотреть какую продукцию выпускает тюменский бизнес. Сегодня среди участников «Тюменской марки» - предприниматели, которые не боятся двигаться вперед, обучаться и открывать новые ниши. Именно эти люди делают нашу жизнь лучше, краше и разнообразнее», - выразила уверенность уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тюменской области Лариса Невидайло.

Директор областного департамента потребительского рынка и туризма Андрей Пантелеев добавил, что качество тюменских товаров и услуг – заданный высокий стандарт, которому всем предпринимателям необходимо соответствовать, чтобы быть успешными и развиваться дальше.

Президент Торгово-промышленной палаты Тюменской области Эдуард Абдуллин поблагодарил администрацию города Тюмени за доверие в организации значимого конкурса и пожелал участникам победы, а посетителям – хорошего настроения.

Отметим, конкурс «Тюменская марка-2018» стартовал 9 августа. Для участия в нем поступило более 120 заявок от предприятий и предпринимателей, 551 житель региона пожелал получить статус «народного эксперта». В итоге при помощи электронного сервиса были выбраны 100 предприятий и 240 экспертов. Организаторами конкурса и выставки стали: администрация города Тюмени и Торгово-промышленная палата Тюменской области. Генеральный партнер: аквапарк «ЛетоЛето».