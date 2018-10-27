В Тюмени стартует новый сезон проекта #КрыльяМамы

СЕГОДНЯ 16:43 2018-10-27T16:43:33+03:00

У родителей есть потребность общаться и обмениваться опытом

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Более 1000 тюменских семей примут участие в новом сезоне бесплатной общеразвивающей программы для мам и малышей #КрыльяМамы – проекта-победителя всероссийского грантового конкурса молодёжных инициатив Федерального агентства по делам молодёжи «РосМолодёжь». Молодые семьи с детьми от 8 месяцев до 3-х лет приглашают получить необходимые «родительские» навыки и позаниматься со своим малышом.

Как отмечают руководители семейного добровольческого движения «Крылья», в Тюмени сегодня упразднены клубы молодых семей, но потребность общаться и обмениваться опытом у тюменских родителей есть.

- Мы организуем группы семей по микрорайонам города, предоставляем родителям материалы для занятий с малышами в домашних условиях, даем им возможность встречаться в помещениях – партнерах нашего проекта для проведения группового занятия - развивающего занятия для детей, которое проводят сами участники, развивая и себя, - рассказывают организаторы.

В этом сезоне акцент будет сделан на то, чтобы предложить семьям прививать своему чаду чувство любви и уважения к окружающим, природе и тем, кто нуждается в помощи.

Напомним, организаторами проекта выступили семейное добровольческое движение города Тюмени «Крылья», Центр «Дзержинец» и департамент по спорту и молодежной политике города Тюмени.