2018-10-27T07:41:36+03:00
Происшествия

В Тюменской области второй месяц ищут пенсионерку, которая ушла за грибами в розовом платочке

До настоящего времени женщина домой так и не вернулась
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: СУ СО СК РФ по Тюменской областиФото: СУ СО СК РФ по Тюменской области
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Ишимские следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство», по факту без вести пропавшей 71-летней Мошкиной Любови Павловной, жительницы посёлка Заозёрный.

Как сообщили в пресс-службе СУ СО СК РФ по Тюменской области, 2 сентября 2018 пенсионерка ушла рано утром из дома за грибами в лес, который находится около посёлка, но до настоящего времени не вернулась. В день пропажи женщина была одета в розовый платок, серое пальто, чёрные штаны, зелёный свитер и чёрные кроссовки.

Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и местонахождения женщины. Граждан, у которых есть хоть какая-то информация, просят сообщить по телефонам: 8(34551) 5-08-10, 8(34551) 5-08-00, 8-982-961-87-86 или 02.

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