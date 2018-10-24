Маленьких тюменцев и их родителей ждут на экологические мастер-классы

СЕГОДНЯ 08:16 2018-10-24T08:19:49+03:00

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17 и 18 ноября в Тюмени пройдет серия экологических мероприятий и 20 мастер-классов. Они станут частью большой Семейной игротеки, которая развернется на огромном игровом пространстве в СК «Строймаш».

Дети получат доступ к 30 конструкторам и огромной железной дороге длиной в 200 метров. Кроме рекомендованных лучшими педагогами для детского развития конструкторов на игротеке можно будет принять участие в экологических акциях: по сбору пластиковых крышечек «Защитник земли» и Детском Книжном обменнике.

- Главное в образовательном процессе - это расширение кругозора. А главное в конструкторах - это типы соединений. Ведь именно от их разнообразия и сложности зависит уровень восприятия нашего мира. Для детского развития необходимо потрогать и попробовать собрать как можно больше разных конструкторов. Поэтому на игротеке можно увидеть в том числе те конструкторы из области физики, биоинженерии, робототехники, механики, которые рекомендуют как обязательные для детского развития лучшие педагоги России. К примеру, один из любимцев тех посетителей игротеки, кто постарше - конструктор «фанкластик». Он представляет собой необычный тип соединения, требующий пространственного восприятия. При помощи данного конструктора можно создавать полноразмерные модели, недоступные в других наборах, - считает идейный вдохновитель игротеки Елена Кашкарова.

Также для детей и родителей проведут серию мастер-классов: "Песочница" для всех возрастов от Трогательного песка "Лепа", "Шахматный лабиринт" от Шахматной студии, Ирландские танцы от школы танца "КАДЭНСА", мастер-класс "Здоровые и красивые зубки" от семейной стоматологии "Доктор Альбус", изготовление игрушки-антистресс от Детского развивающего центра "Лукошко", а также мастер-классы для мам: по новогоднему декору от студии «Шары-Помпоны» и изготовлению букетов из фруктов от мастерской “Съешь меня!».

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