2018-10-23T08:50:20+03:00
Экономика

Сбербанк и Брусника запустили сервис эквайринга при онлайн бронировании квартир

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Сбербанк и Брусника запустили сервис эквайринга при онлайн бронировании квартирСбербанк и Брусника запустили сервис эквайринга при онлайн бронировании квартир
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Тюменское отделение Сбербанка реализовало возможность бронирования квартир компании Брусника через интернет. Теперь клиенты могут выбрать квартиру на сайте компании и забронировать её, перечислив денежные средства с банковской карты посредством услуги интернет-эквайринга. Сумма перевода составляет всего 5 000 рублей.

«Услуга интернет-эквайринга Сбербанка соответствует рыночным стандартам качества проведения платежей в сети интернет и высокому уровню безопасности. Процедура подключения построена таким образом, что любая компания, в независимости от оборота, сможет реализовать прием платежей в виртуальном пространстве. Данная услуга позволяет клиентам не только избежать дополнительных комиссий, но и получить бонусы, такие как «Спасибо от Сбербанка» или мили «Аэрофлот Бонус», — комментирует заместитель председателя Западно-Сибирского банка — управляющий Тюменским отделением Сбербанка Владислав Шиленко.

«Наша компания открывает своим покупателям доступ к онлайн-бронированию квартир на сайте. Клиенту больше не нужно оставлять заявку на выбранную квартиру и ждать, когда её уберут из доступных для покупки. Для онлайн-бронирования достаточно нажать соответствующую кнопку и ввести данные банковской карты», — комментирует директор по продажам компании Брусника в Тюмени Юлия Ладик.

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