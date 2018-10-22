В Тюмени открывают памятник в виде торпедного катера «Комсомолец»

СЕГОДНЯ 05:35 2018-10-22T05:35:40+03:00

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Торжественное открытие монумента в виде торпедного катера «Комсомолец» состоится сегодня, 22 октября, в сквере имени Петра Потапова (ул. Новгородская, 10). Церемония открытия памятника трудовому подвигу тюменцев в годы Великой Отечественной войны начнется в 11.00 часов. Напомним, что сегодня исполняется 100 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, директора Тюменского судостроительного завода Петра Потапова, где был построен в военные годы «Комсомолец».

На открытие приглашены губернатор Тюменской области Александр Моор, глава города Тюмени Руслан Кухарук, депутаты, ветераны и представители общественных организаций.

В программе мероприятия: митинг, торжественное прохождение парадных расчетов, церемония возложения цветов.

«Комсомолец» построен в 1942 год и воевал полгода: 17 ноября 1943 года в ходе Керченско-Эльтигенской десантной операции Советской армии он подорвался на мине и затонул. Судно до сих пор лежит на дне Керченского пролива и поднимать в ближайшее время его не планируется. В прошлом году тюменцам была передана закладная табличка погибшего катера, обнаруженная археологами Краснодарского музея-заповедника на дне пролива. После чего было принято решение установить в Тюмени памятник судну.

Версий гибели катера две: по одной он был уничтожен огнём орудий немецкой большой десантной баржи, по второй подорвался на противокорабельной мине, при этом погибла часть экипажа, в том числе командир катера лейтенант Махмут Голлямов и командир звена лейтенант Михаил Матвиенко.