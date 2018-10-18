2018-10-18T14:42:04+03:00
Экономика

В АО «Транснефть – Сибирь» прошла международная научно-техническая конференция

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В АО «Транснефть – Сибирь» прошла международная научно-техническая конференцияВ АО «Транснефть – Сибирь» прошла международная научно-техническая конференция
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В АО «ТранснефтьСибирь» подведены итоги отборочного этапа на уровне филиалов ежегодной международной научно-технической конференции молодежи. В конкурсе приняли участие более 200 работников предприятия в возрасте до тридцати лет.

Традиционно конкурс проводился в семи секциях, в рамках которых обсуждался широкий спектр вопросов деятельности АО «Транснефть – Сибирь». Работы молодых специалистов представлены в широкой тематике: от промышленной эксплуатации нефтепроводов, экономики, безопасности труда до внедрения инноваций в управленческий процесс. Наибольшее количество участников – 50 человек – собрала секция № 2 «Механо-энергетическое оборудование, защита от коррозии».

В результате конкурсная комиссия, в состав которой вошли главные специалисты аппарата управления АО «Транснефть – Сибирь», приняла решение допустить к первому туру международной научно-технической конференции молодежи ПАО «Транснефть» 62 участника, которые представят 57 докладов. Среди приоритетных тем члены конкурсной комиссии отметили работы, направленные на совершенствование методов диагностики магистральных нефтепроводов, предложения по ремонту нефтепроводов, разработку инновационных систем контроля утечек нефти, снижение энергоемкости производственных процессов. Первый этап тура конкурса молодых специалистов АО «Транснефть – Сибирь» пройдет в г. Тюмени 14 ноября 2018 года.

Международная научно-техническая конференция молодежи ПАО «Транснефть» проводится ежегодно в целях поддержки творческой инициативы молодых специалистов, развития научно-технического потенциала производства и создания инновационных технологий транспорта нефти.

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