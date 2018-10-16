2018-10-16T13:10:33+03:00
Общество

Тюменцы стали меньше страдать ожирением, анемией и йододефицитом

Тем не менее, врачи рекомендуют гражданам внимательно относиться к питанию
Маргарита КАЛИНКИНА
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Жители Тюменской области реже, чем в среднем по УрФО и в России болеют болезнями органов пищеварения. Так, в 2017 году заболеваемость анемиями снизилась на 7% в сравнении с 2016 годом, ожирением - на 29%, щитовидной железы из-за йододефицита у подростков 15-17 лет - на 18%.

Тюменская область является регионом, где есть дефицит йода. Поэтому для его профилактики используется только йодированная соль во всех детских, лечебных и оздоровительных учреждениях. Тем не менее выше среднеобластных показателей заболеваемость щитовидной железы у подростков из-за йододефицита зафиксирована в Тюменском, Сладковском и Ялуторовском районах, а также в Ялуторовске и Тюмени.

Специалисты Роспотребнадзора постоянно контролируют наличие йодированной соли, обогащенных и витаминизированных продуктов в магазинах и в общественном питании.

Санитарные врачи также напоминают, что питание должно быть разнообразным за счет широкого ассортимента продуктов и различных приемов их кулинарной обработки, включать достаточное количество овощей и фруктов, мясных, рыбных и молочных продуктов. Стоит ограничивать употребление кондитерских изделий и включать чаще обогащенные хлебо-булочные и молочные продукты, йодированную соль. По возможности, нужно есть в одно и то же время, 4-5 раз в сутки.

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