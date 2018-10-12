2018-10-12T16:00:49+03:00
Общество

В центре Тюмени установят деревянный арт-объект с надписью из ниток

Украшать его разной пряжей будут школьники
Маргарита КАЛИНКИНА
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Деревянный стенд с надписью из ниток «Я люблю тебя. Тюменская область» появится завтра, 13 октября, в торговом центре «Галерея Вояж». Его установят ученики школы Сотворчества и сами украсят клубками разноцветной пряжи. Таким образом школьники признаются в любви к малой родине.

Напомним, в регионе реализуется проект «Я люблю тебя. Тюменская область». На сайте проекта каждый может создать свою «Область мечты». Для этого нужно лишь пройти интерактивный тест на сайте люблютюменскуюобласть.рф. Здесь нужно выбрать цвета, которые подходят Тюменской области, фото, которые ассоциируются с любимым регионом, оценить разные сферы жизни и узнать, какой ты житель Тюменской области. Каждый, кто пройдет опрос и создаст свою карту «Области мечты», станет участником розыгрыша путешествия на двоих в любую точку мира, а также 50 других призов от партнеров проекта.

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