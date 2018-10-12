Один из главных героев детской литературы готовится отметить День рождения

СЕГОДНЯ 15:23 2018-10-12T15:23:34+03:00

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14 октября весь литературный мир празднует день рождение плюшевого медвежонка Винни Пуха. Он стал одним из самых известных героев детской литературы 20 века. Свое имя медвежонок Винни получил от одной из реальных игрушек сына Алана Александра Милна, автора историй.

Именно дружба мальчика с полюбившимся ему плюшевым медведем стала причиной создания произведений о приключениях Винни Пуха.

Хотя плюшевый медвежонок был подарен Кристоферу Робину 21 августа 1921 года, его настоящим днем рождения считается 14 октября 1926 года, когда была издана первая книга о Винни Пухе, несмотря на то, что ее отдельные фрагменты были напечатаны раньше.

Приключения Винни Пуха стали любимым чтением многих поколений детей, они переведены на 25 языков (в том числе на латынь), изданы десятками миллионов экземпляров.

- История о медвежонке Винни стало настолько культовой, что игра «Пустяки», в которую играли герои истории шагнула в действительность. Каждый год по игре проходят Чемпионаты, - рассказывает Елена Кашкарова, депутат Тюменской областной Думы, куратор федерального проекта «Крепкая семья».

СПРАВКА КП

В игре в Пустяки (Poohsticks), соревнующиеся бросают палочки в текущую реку с моста и ждут, чья палочка первой пересечёт финишную прямую. Каждый год в Оксфордшире проводятся чемпионаты по Пустякам.