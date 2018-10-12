2018-10-12T15:23:34+03:00
Общество

Один из главных героев детской литературы готовится отметить День рождения

14 октября литературный мир впервые узнал о Винни Пухе
Поделиться:
Изменить размер текста:

14 октября весь литературный мир празднует день рождение плюшевого медвежонка Винни Пуха. Он стал одним из самых известных героев детской литературы 20 века. Свое имя медвежонок Винни получил от одной из реальных игрушек сына Алана Александра Милна, автора историй.

Именно дружба мальчика с полюбившимся ему плюшевым медведем стала причиной создания произведений о приключениях Винни Пуха.

Хотя плюшевый медвежонок был подарен Кристоферу Робину 21 августа 1921 года, его настоящим днем рождения считается 14 октября 1926 года, когда была издана первая книга о Винни Пухе, несмотря на то, что ее отдельные фрагменты были напечатаны раньше.

Приключения Винни Пуха стали любимым чтением многих поколений детей, они переведены на 25 языков (в том числе на латынь), изданы десятками миллионов экземпляров.

- История о медвежонке Винни стало настолько культовой, что игра «Пустяки», в которую играли герои истории шагнула в действительность. Каждый год по игре проходят Чемпионаты, - рассказывает Елена Кашкарова, депутат Тюменской областной Думы, куратор федерального проекта «Крепкая семья».

СПРАВКА КП

В игре в Пустяки (Poohsticks), соревнующиеся бросают палочки в текущую реку с моста и ждут, чья палочка первой пересечёт финишную прямую. Каждый год в Оксфордшире проводятся чемпионаты по Пустякам.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В центре Тюмени установят деревянный арт-объект с надписью из ниток
Сергей Шустов назначен заместителем губернатора Тюменской области
В Тюмени временно закрывают проезд на улице Пушкина
Директора и владельца АЗС под Заводоуковском оштрафовали на 60 тысяч рублей
Прокуратура Тюменской области откроет горячую линию о нарушениях в здравоохранении
В одном из бюджетных учреждений Ялуторовска кормили рисом с гусеницами
CONCORD ORCHESTRA: новое звучание классики рока
Еще одна многодетная семья в Тюменской области получила в подарок большой дом
Система сельхозкооперации в Тюменской области признана лучшей в России
Тюменскую кольцевую дорогу планируют открыть все же в 2018 году
Производство рыбы в Тюменской области выросло почти в два раза
В Тюмени готовят площадку под строительство православного храма
Годовалому ребенку в Тюмени врачи сделали уникальную гибридную операцию
Сбербанк повысил ставки по вкладам в рублях и запустил промовклад «Рекордный»
Тюменским подросткам стали приходить предложения сделать селфи с высоток вниз головой
Переломы и ушибы: в Ишиме "пьяная девятка" протаранила опору ЛЭП
Дорожные службы Тюмени проверили на готовность к зиме
В лесах Тюменской области отменен особый противопожарный режим
Российские туристы Тюменскую область назвали самой яичной
В Тюменской области торжественно похоронили останки солдата Великой Отечественной, найденного на полях сражений
Тюменских школьников с нарушением слуха научили делать пирожные и смузи
В Тюмени открывают комедийный сезон
В Тюмени высадят деревья на несостоявшейся аллее Славы
Погода 12 октября в Тюмени: утром снег с дождем, после обеда - солнце
Каждый сотый тоболяк посетил Конструкторию
В Тюмени ожидается первый снег
Ревнивый тюменец чуть насмерть не зарезал своего приятеля
В Увате нашли охотника, который спасался от медведя на дереве