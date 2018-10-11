Каждый сотый тоболяк посетил Конструкторию

СЕГОДНЯ 15:59 2018-10-11T16:09:53+03:00

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Игротека "Конструктория" побывала в Тобольске. В лучшие в мире конструкторы смогли от души наиграться не только дети, но и их родители.

- В рамках игротеки прошло две лекции для педагогов, на которой они смогли познакомиться с новинками игрового обучения, - рассказывает автор проекта, депутат областной Думы Елена Кашкарова, - общение с учителями вдохновило нас на то, чтобы в 2019 году сделать цикл выездных профориентационных мероприятий для старших школьников отдаленных территорий, в том числе с привлечением лучших конструткоров и робототехники из Игротеки, чтобы в игре помочь детям определить свои сильные рабочие качества".

Действительно, современная педагогика использует множество конструкторов для развития у детей не только инженерного мышления и навыков мелкой моторики, но и для "прокачивания" воображения, понимания многих законов физики и даже биоинженерии.

Ну а самые маленькие тоболяки провели день, собирая и перестраивая огромную детскую железную дорогу с 230 поездами и 100 метрами путей.

- Мы пришли поздно, пробыли всего три часа, но мои ребятки полностью выпали из реальности на это время, - делится впечатлениями мама двух деток Оксана Перминова. - На то, как дети заняты, да еще полезным делом, можно смотреть часами!

Помимо конструирования и сбора железной дороги, дети и взрослые принимали участие в творческих мастер-классах по раскрашиванию волшебных мандал, мыловарению, изготовлению магнитов и развивающих активностях от детского центра "Капитошка".

Следующая игротека пройдет в Тюмени 17-18 ноября, а в Тобольск "Конструктория" вернется уже только весной.