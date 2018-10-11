2018-10-11T16:09:53+03:00
Общество

Каждый сотый тоболяк посетил Конструкторию

Поделиться:
Каждый сотый тоболяк посетил КонструкториюКаждый сотый тоболяк посетил Конструкторию
Изменить размер текста:

Игротека "Конструктория" побывала в Тобольске. В лучшие в мире конструкторы смогли от души наиграться не только дети, но и их родители.

- В рамках игротеки прошло две лекции для педагогов, на которой они смогли познакомиться с новинками игрового обучения, - рассказывает автор проекта, депутат областной Думы Елена Кашкарова, - общение с учителями вдохновило нас на то, чтобы в 2019 году сделать цикл выездных профориентационных мероприятий для старших школьников отдаленных территорий, в том числе с привлечением лучших конструткоров и робототехники из Игротеки, чтобы в игре помочь детям определить свои сильные рабочие качества".

Действительно, современная педагогика использует множество конструкторов для развития у детей не только инженерного мышления и навыков мелкой моторики, но и для "прокачивания" воображения, понимания многих законов физики и даже биоинженерии.

Ну а самые маленькие тоболяки провели день, собирая и перестраивая огромную детскую железную дорогу с 230 поездами и 100 метрами путей.

- Мы пришли поздно, пробыли всего три часа, но мои ребятки полностью выпали из реальности на это время, - делится впечатлениями мама двух деток Оксана Перминова. - На то, как дети заняты, да еще полезным делом, можно смотреть часами!

Помимо конструирования и сбора железной дороги, дети и взрослые принимали участие в творческих мастер-классах по раскрашиванию волшебных мандал, мыловарению, изготовлению магнитов и развивающих активностях от детского центра "Капитошка".

Следующая игротека пройдет в Тюмени 17-18 ноября, а в Тобольск "Конструктория" вернется уже только весной.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тюмени ожидается первый снег
Ревнивый тюменец чуть насмерть не зарезал своего приятеля
В Увате нашли охотника, который спасался от медведя на дереве
Многие тюменские автомобилисты до сих пор ездят на “Волгах”
11 километров на трассе Тюмень-Ханты-Мансийск стали комфортнее
В Тюменской области в горящем УАЗе погиб мужчина
В одном из домов Тюмени найдено тело 15-летней девочки
Сбербанк представил инновационные сервисы на форуме ИНФОТЕХ-2018
В Тобольске у ЦУМа обнаружено тело неизвестной женщины
Два тюменских дзюдоиста отправляются на Багамские острова
В Тюмени телефонные мошенники навязывают пенсионерам дорогие лекарства
Тюменцы могут стать участниками конкурса управленцев «Лидеры России»
Жителей Тюмени приглашают обсудить будущее парка «Заречный»
В музейном комплексе Тюмени горожанок бесплатно проверят на рак молочной железы
Только половина тюменских компаний проводит обучение сотрудников
Банк УРАЛСИБ выступил партнером Первого международного Форума «WOMAN TRAVEL» в Екатеринбурге
ИКЕА открывает в Тюмени первый магазин
В Тюменской области пропал 33-летний Юрий Кайгородов
В Тюмени начались кражи зимних автошин
В пансионате на Олимпийской в Тюмени выгорела квартира
На улицах Тюмени появились «шагающие автобусы»
В Тюмени стартует первый культурный форум «Точки роста»
Погода 11 октября в Тюмени: дождь и ветер