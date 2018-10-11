ИКЕА открывает в Тюмени первый магазин

СЕГОДНЯ 08:14 2018-10-11T08:20:11+03:00

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В компании ИКЕА сообщили, когда заработает магазин в Тюмени. Первая в городе дизайн-студия кухонь и гардеробов будет открыта в ТРЦ «Тюмень Сити Молл» уже 18 октября.

В магазине нового формата каждый cможет вдохновиться решениями от дизайнеров шведской компании и спланировать свою кухню или гардероб, а также заказать товары из интернет-магазина с доставкой на дом.

В честь открытия в Тюмень приедут заместитель руководителя розничной сети ИКЕА в России Александр Ханссон, директор магазина ИКЕА Екатеринбург Инна Жукова и руководитель Управляющей Компании «Сити Молл» Сергей Гусев.

Напомним, набор сотрудников был объявлен в июле. Трудиться в магазине будут 12 человек. Как отметили в компании, открытие магазина - не случайно. В городе очень высокие темпы строительства жилья, а у населения высокий уровень дохода. Кроме того, тюменцы хорошо знают ассортимент магазина и уже давно ездят в Екатеринбург за мебелью, текстилем и аксессуарами для дома.