2018-10-08T07:16:58+03:00
Общество

В Тюмени продет первый форум для глухих и слабослышащих «Новый смысл-2018»

Тюменцев будут учить финансовой грамотности и самореализации
Маргарита КАЛИНКИНА
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В Тюмени продет первый форум для глухих и слабослышащих «Новый смысл-2018»В Тюмени продет первый форум для глухих и слабослышащих «Новый смысл-2018»
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Форум глухих и слабослышащих «Новый смысл-2018» впервые пройдет в Тюмени 14 октября. На нем будут подняты темы финансовой грамотности, профессиональной ориентации и взаимоотношений глухих и слышащих.

Психолог на жестовом языке проведёт для участников тренинги и лекцию «Особенности общения глухих и слышащих».

Спикер форума фотограф Слуцкий Максим поделится опытом и покажет возможности самореализации в фотоиндустрии, а финансовый эксперт Рукавишникова Елена расскажет о правильном поведении в финансовой сфере.

Самым активным участникам будут вручены призы от спонсоров и партнеров.

Форум стартует в 11 часов в здании Финансово-экономического института ТюмГУ по ул. Ленина, 16 и пройдет на гранты конкурса социальных проектов "Моя идея".

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