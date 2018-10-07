Директор тюменского исторического парка Павел Шафорост стал членом правления Ассоциации

СЕГОДНЯ 07:10 2018-10-07T07:10:15+03:00

Разработан стратегический план их развития до 2023 года

Изменить размер текста: A A

В Ставрополе прошел Федеральный форум «История России: взгляд на прошлое с помощью технологий будущего», который объединил более сотни специалистов проекта «Россия-Моя история», Российского военно-исторического общества и Фонда гуманитарных проектов из 17 городов России состоялся в Ставрополе.

По информации департамента культуры Тюменской области, Тюмень также приняла в нём участие.

Программа форума включала в себя презентацию итогов работы 17 крупнейших исторических парков «Россия-Моя история» за год и создание общероссийской Ассоциации исторических парков, которая объединит ресурсные усилия всех участников проекта. Ее руководителем избран председатель Патриаршего совета по культуре Московской патриархии, митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов). Директор тюменского исторического парка Павел Шафорост стал одним из членов правления Ассоциации.

Участники форума внесли предложения по поддержке создания и развития исторических парков на территории России. Разработан стратегический план их развития до 2023 года, реализацией которого и займется Ассоциация.