Тюменские ученые изобрели жидкую линзу, которая меняет фокус

СЕГОДНЯ 11:26 2018-10-04T11:29:35+03:00

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Жидкую линзу, которая меняет фокус, изобрели ученые ТюмГУ. Ноу-хау создано на основе термокапиллярного эффекта.

Заведующая лабораторией фотоники и микрофлюидики Х-BIO ТюмГУ Наталья Иванова рассказала, что новая линза может работать в режиме собирающей линзы и рассеивающей (тороидальной). Кроме того, линза способна приспосабливаться к изменению внешних условий.

В отличие от твердотельных аналогов жидкие линзы могут фокусироваться неограниченное количество раз, делая это без износа и очень быстро (за счет свойств текучести жидкости). Таким образом, по мнению ученых, изобретение позволит минимизировать большинство сложных оптических систем.

Разработка будет востребована в медицине, промышленности, а также в биохимическом и биометрическом анализе.

Как сообщили в пресс-службе вуза, Наталья Иваноа вместе с аспирантом Александром Малюком в 2016 году синтезировали раствор, который при облучении лучом света собирался в каплю и работал как плоско-выпуклая линза. На следующий год была изменена концентрация растворов и определен диапазон устойчивой работы жидкой линзы при изменении оптической ориентации в гравитационном поле. Также был разработан способ бесконтактного захвата и перемещения микро- и наночастиц, который является более доступным, чем дорогостоящая технология лазерного пинцета.