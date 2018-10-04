2018-10-04T03:42:43+03:00
Общество

Погода 4 октября в Тюмени: солнечно и тепло

Температура воздуха прогреется до +15 градусов
Маргарита КАЛИНКИНА
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Погода 4 октября в Тюмени: солнечно и теплоПогода 4 октября в Тюмени: солнечно и теплоФото: Ольга Крыльцова
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Четверг, 4 октября, в Тюменской области будет теплым. Днем температура воздуха поднимется до +14 +19 градусов. Местами пройдет небольшой дождь. Ветер юго-западный 4-9 м/с, в отдельных районах порывы до 14 м/с.

В Тюмени день обещает быть солнечным, воздух прогреется до +15 градусов, а ветер 5-9 м/с. В Тобольске небольшшой дождик и +13. В Ялуторовске и Заводоуковске солнечно, сухо и +16. В Ишиме тоже солнечно и ясно, а столбики термометров поднимутся до +14 градусов.

4 октября во всем мире отмечают день животных. В России это день Космических войск, профессиональный праздник отмечают работники Гражданской обороны МЧС. А в народном календаре это день Кондрата да Ипата.

В этот день обязательно полагалось работать – в первую очередь, удобрять землю свежим навозом. В этот день примечали, какая стоит погода. Считалось, что она продержится без изменения четыре недели. Также знали, что если при резком северо-восточном ветре светит солнце, то зима будет холодной.

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