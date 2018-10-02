2018-10-02T08:59:08+03:00
Экономика

В МФЦ можно подать заявку на открытие расчетного счета в Сбербанке

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В МФЦ можно подать заявку на открытие расчетного счета в СбербанкеВ МФЦ можно подать заявку на открытие расчетного счета в Сбербанке
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Предприниматели Тюмени могут подать заявку на открытие расчетного счета в Сбербанке через МФЦ в режиме одного окна. Клиенты заранее согласовывают с менеджером удобное время для предоставления документов и открытия счета. При условии предъявления полного пакета документов счет открывается клиенту в день обращения.

«Развитие и поддержка малого предпринимательства – ключевая задача Сбербанка. Представителям бизнеса важно комплексно получать необходимые услуги, поэтому мы заинтересованы в развитие сотрудничества с МФЦ по Тюменской области. В ближайшее время мы планируем открыть единый центр оказания услуг для бизнеса на базе одного из офисов Сбербанка, где предприниматели смогут получать финансовые и государственные услуги в одном месте», – комментирует заместитель председателя Западно-Сибирского банка – управляющий Тюменским отделением Сбербанка Владислав Шиленко.

«Сегодня мы готовы оказать предпринимателям целый комплекс услуг от регистрации юридического лица до предоставления консультаций по поддержке бизнеса. Мы стремимся к тому, чтобы предпринимателям было удобно решать свои вопросы комплексно и в одном месте, особенно, если это касается открытия собственного дела. Возможностью одновременной регистрации юридического лица и открытия расчетного счета пользуются четверть от обращающихся к нам потенциальных бизнесменов, считаем, что это хороший показатель», – отмечает директор ГАУ ТО «МФЦ» Александр Нагибин.

Сбербанк предлагает новым предпринимателям выгодные условия для старта и развития бизнеса. Для предприятий, впервые открывающих расчетных счет в банке, предусмотрено бесплатное открытие, ведение расчетного счета и пользование программой Сбербанк Бизнес Онлайн. Бонусом можно оформить бизнес-карту с бесплатным обслуживанием в течение первого года.

Соглашение о сотрудничестве между Сбербанком и ГАУ ТО «МФЦ» было подписано в начале 2017 года. В рамках данного соглашения клиентам в Тюменской области предоставляется услуга по регистрации индивидуальных предпринимателей и юридических лиц через центры «Мои Документы» с возможностью подачи заявки на открытие расчетного счета в Сбербанке.

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