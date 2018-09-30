В Тюменской области молодые сельские семьи улучшили жилищные условия

30 Сент. 18:09 2018-09-30T18:09:49+03:00

Ещё две сотни семей получили выплаты на покупку и строительство жилья

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Благодаря реализации государственной программы Тюменской области «Развитие агропромышленного комплекса» на 2013-2020 годы, в прошлом году новые квартиры купили 165 молодых семей и молодых специалистов, проживающих на селе. Как сообщает «Тюменская линия» со ссылкой на пресс-службу областной Думы, ещё 204 молодые семьи получили социальные выплаты на покупку и строительство жилья на общую сумму более 278,5 млн рублей.

В рамках программы была разработана подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» на 2014-2017 годы и на период до 2020 года». В 2017 году на её реализацию было направлено почти 280 млн рублей, в т.ч. и средства федерального бюджета в размере почти 68 тысяч рублей.

Ещё более 1,3 млн рублей направили на грантовую поддержку местных инициатив селян, направленных на создание детских и спортивных площадок, обустройство зон отдыха.